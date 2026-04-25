Congo-Brazzaville: Devoir mémoriel - André Obami-Itou, 8 ans déjà après son décès

23 avril 2018 - 23 avril 2026, déjà huit ans que la vie s'est arrêtée pour André Obami-Itou, ancien président du Sénat. Cette année, il aurait eu 86 ans.

Grand homme de l'État, André Obami Itou est né en 1940 à Epouéné, dans le district de Gamboma, département des Plateaux à l'époque. Il a réalisé une riche carrière professionnelle et assumé plusieurs fonctions administratives et politiques.

Attaché au ministère de l'Intérieur de 1965 à 1967, il a ensuite été directeur général de l'usine de textile de Kinsoundi (1973 à 1974), de la Raffinerie nationale de pétrole (1976 à 1978) et de la société Hydro Congo (1999 à 2002).

André Obami Itou fait partie des membres fondateurs du Parti congolais du travail, formation politique qu'il a servie durant presque toute sa vie. Avant de diriger le Sénat de 2007 à 2017, il a été député, président de la commission Affaires étrangères de l'Assemblée nationale populaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cet ancien commissaire politique des régions de la Bouenza et du Pool a dirigé la commission Affaires étrangères du Sénat, avant d'être élu président de cette institution pour laquelle il a oeuvré à son rayonnement, d'où la publication de son ouvrage intitulé "Pour un Sénat responsable en République du Congo".

Sur le plan continental, André Obami Itou a été membre du parlement panafricain, président de la commission Relations extérieures, de l'intégration régionale et de la coopération au développement. Il a servi la nation congolaise également en qualité de diplomate, assumant notamment les fonctions de premier conseiller à l'ambassade du Congo en Algérie.

Sur le plan des sports et des loisirs, il fut aussi un temps sociétaire et président du club Étoile du Congo.

Lors de ses obsèques, pour services rendus à la nation, honneur lui a été fait en l'élevant au grade de grand officier dans l'Ordre du mérite congolais.

Le 29 décembre 2018, devant le Parlement réuni en congrès, le président Denis Sassou N'Guesso lui rendit un vibrant hommage en déclarant : «André Obami-Itou, homme de grandeur et de devoir à la loyauté exemplaire».

Depuis son décès, chaque année, à la date du 23 avril, la République du Congo perpétue le bon souvenir de ce grand homme d'État. Et pour ses enfants et sa famille, ils avouent avoir là, à cette date sombre et mémorable, leurs coeurs qui vibrent comme un coup de tonnerre.

« Il reste gravé dans ma mémoire comme un repère, mais aussi comme un regard tourné vers un chemin qui nous rappelle la fragilité de la vie », a écrit sur son réseau social un de ses enfants. Et de poursuivre : « A l'évidence, un père est un guide, un modèle. Mais toi, mon père, tu étais bien plus encore : un camarade, un compagnon de route.... Mon père, à ton école je suis, à ton école je reste, et à ton école je resterai ».