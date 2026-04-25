Afrique de l'Est: Le Premier ministre Abiy et le président du Soudan du Sud ont tenu des discussions sur les priorités régionales et leur avenir partagé

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré ce soir le président du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit, au cours duquel ils ont discuté des principaux enjeux qui influencent la région et l'avenir commun des deux nations.

Le Premier ministre Abiy a cordialement reçu le président Kiir au Palais national pendant sa visite officielle de deux jours en Éthiopie.

À l'issue de leur entretien, les deux responsables ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération économique.

Ils ont étudié les moyens d'encourager les investissements, d'accroître les échanges commerciaux et de créer plus d'opportunités grâce à des partenariats consolidés.

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Les dirigeants ont aussi évalué les progrès accomplis dans leurs pays respectifs, réaffirmant leur volonté de poursuivre leur collaboration sur des priorités communes.

« Le président Salva Kiir et moi avons eu ce soir un échange bilatéral sur les enjeux qui influencent notre région et notre avenir commun. Nous avons mis l'accent sur la coopération économique, en examinant des pistes pour encourager l'investissement et accroître les opportunités grâce à des partenariats consolidés. Nous avons également évalué les progrès accomplis par nos pays », a écrit le Premier ministre sur sa page X.