Ethiopie: Le pays et la Norvège s'engagent à consolident leur coopération bilatérale à Oslo

Addis-Abeba — Le ministre des affaires étrangères, Gedion Timothewos, s'est entretenu avec son homologue norvégien sur le renforcement de la coopération.

Le ministre Gedion Timothewos, a mené des discussions à Oslo avec le ministre des Affaires étrangères de Norvège, Espen Barth Eide.

Au cours de cette rencontre, tenue dans le cadre de la visite actuelle de Gedion dans les pays scandinaves, il a souligné qu'il existe de nombreux domaines dans lesquels l'Éthiopie et la Norvège peuvent approfondir leur coopération.

Mettant en avant les relations solides entre les deux pays, le ministre Gedion a indiqué que cette amitié de longue date devrait être renforcée, notamment dans les domaines du commerce, des investissements et de la protection de l'environnement.

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De son côté, le ministre des Affaires étrangères norvégien, Espen Barth Eide, a indiqué que diverses entreprises norvégiennes sont désireuses de saisir les opportunités d'investissement offertes en Éthiopie.

Il a également affirmé que la Norvège apporterait le soutien nécessaire à l'Éthiopie dans sa préparation à accueillir la COP32.

Lors de son séjour à Oslo, Gedion a également mené des discussions avec la ministre norvégienne du Développement international, la ministre du Climat et de l'Environnement, la directrice générale du Fonds d'investissement norvégien, la directrice générale de l'Agence norvégienne de coopération au développement, ainsi qu'avec des investisseurs norvégiens, en se concentrant sur des domaines de coopération mutuelle.