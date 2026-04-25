Ethiopie: Le pays et la Norvège s'engagent à consolident leur coopération bilatérale à Oslo

24 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le ministre des affaires étrangères, Gedion Timothewos, s'est entretenu avec son homologue norvégien sur le renforcement de la coopération.

Le ministre Gedion Timothewos, a mené des discussions à Oslo avec le ministre des Affaires étrangères de Norvège, Espen Barth Eide.

Au cours de cette rencontre, tenue dans le cadre de la visite actuelle de Gedion dans les pays scandinaves, il a souligné qu'il existe de nombreux domaines dans lesquels l'Éthiopie et la Norvège peuvent approfondir leur coopération.

Mettant en avant les relations solides entre les deux pays, le ministre Gedion a indiqué que cette amitié de longue date devrait être renforcée, notamment dans les domaines du commerce, des investissements et de la protection de l'environnement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, le ministre des Affaires étrangères norvégien, Espen Barth Eide, a indiqué que diverses entreprises norvégiennes sont désireuses de saisir les opportunités d'investissement offertes en Éthiopie.

Il a également affirmé que la Norvège apporterait le soutien nécessaire à l'Éthiopie dans sa préparation à accueillir la COP32.

Lors de son séjour à Oslo, Gedion a également mené des discussions avec la ministre norvégienne du Développement international, la ministre du Climat et de l'Environnement, la directrice générale du Fonds d'investissement norvégien, la directrice générale de l'Agence norvégienne de coopération au développement, ainsi qu'avec des investisseurs norvégiens, en se concentrant sur des domaines de coopération mutuelle.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.