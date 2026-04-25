Afrique de l'Est: Le Premier ministre Abiy accueille le président sud-soudanais et appelle à un renforcement de la coopération régionale

Addis-Abeba — Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a reçu le président du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit, en visite officielle de deux jours en Éthiopie, mettant en avant la solidité des relations entre les deux pays voisins.

Dans un message partagé sur les réseaux sociaux, le chef du gouvernement a souligné que cette visite illustre la profondeur et la continuité des liens bilatéraux, tout en exprimant son optimisme quant aux résultats de cette rencontre de haut niveau.

Il a précisé que les échanges devraient permettre de renforcer la coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun et de consolider davantage les partenariats diplomatiques et économiques entre les deux nations.

« Je souhaite la bienvenue au président Salva Kiir Mayardit pour sa visite officielle de deux jours en Éthiopie. Cette visite met en évidence la force et la durabilité des relations qui unissent nos deux pays.

Je me réjouis à l'avance de discussions constructives qui contribueront à approfondir notre coopération et à promouvoir nos intérêts communs », a déclaré le Premier ministre.