Tunisie: TBR Haute Couture ouvre la Tunis Fashion Week 2026 avec élégance et émotion

24 Avril 2026
La Presse (Tunis)

TBR Haute Couture a eu l'honneur d'ouvrir la Tunis Fashion Week 2026 en présentant le premier défilé de la soirée, le jeudi 16 avril à 18h30, dans le cadre prestigieux de l'Église Sainte-Croix.

Fondée par la créatrice Radhia Tayeg Ben Rhima, la maison TBR Haute Couture incarne une vision singulière de la mode, où l'élégance contemporaine rencontre un savoir-faire artisanal d'exception, enrichi par des influences méditerranéennes. À travers cette nouvelle collection, la créatrice propose une couture à la fois sensible, structurée et intemporelle.

Plus qu'une simple signature esthétique, TBR Haute Couture est le fruit d'une histoire profondément ancrée dans la transmission et l'héritage familial. Après une carrière dédiée à la science et à la biologie, Radhia Tayeg Ben Rhima a choisi de renouer avec son premier rêve : l'art de la couture. Inspirée dès l'enfance par une mère dentellière et un père artisan ébéniste, » quand l'héritage devient création « elle développe une approche unique où la précision du geste, l'amour du détail et la noblesse des matières donnent naissance à des créations empreintes d'émotion et d'exigence.

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Dans le prolongement de cet événement, la créatrice a également pris part à une réception organisée à la résidence de Son Excellence l'Ambassadeur d'Italie, le vendredi 17 avril 2026, dédiée aux échanges culturels entre la Tunisie et l'Italie autour de la mode et de la création.

À travers cette participation remarquée, TBR Haute Couture confirme son positionnement en tant qu'acteur émergent et ambitieux de la haute couture tunisienne, portant haut les valeurs d'authenticité, de transmission et d'excellence.

 

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