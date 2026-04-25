Afrique de l'Ouest: Le Trésor Public lève 68,030 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

En vue d'assurer le financement des besoins budgétaires de l'Etat du Sénégal, la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) a levé ce vendredi 24 avril 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 68,030 milliards FCFA à l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du Trésor de 3 ans, 5 ans et 7 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

La DGCPT avait mis en adjudication un montant de 65 milliards de FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 80,454 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 123,78%.

Le montant des soumissions retenu est de 68,030 milliards FCFA et celui rejeté 12,424 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 84,56%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,81% pour les bons de 364 jours, 7,99% pour les obligations de 3 ans, 7,78% pour celles de 5 ans et 7,68% pour celles de 7 ans.

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La DGCPT a promis aux investisseurs le remboursement des bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 25 avril 2027. Les intérêts seront payés d'avance en les précomptant sur la valeur nominale de ces titres.

Pour ce qui est du remboursement du capital des obligations, il est prévu le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 27 avril 2029 pour celles de 3 ans, au 27 avril 2031 pour celles de 5 ans et au 27 avril 2033 pour celles de 7 ans. Le DGCPT s'acquittera du paiement des intérêts annuellement au taux de 6,30% pour les obligations de 3 ans, 6,45% pour celles de 5 ans et 6,60% pour celles de 7 ans, et ce dès la fin de la première année.