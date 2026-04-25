Afrique de l'Ouest: BRVM - Le titre Servair Abidjan à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours en fin de semaine

Au terme de la dernière séance de cotation de cette semaine de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre Servair Abidjan, qui évolue dans l'avitaillement des avions, figure à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours avec 7,50%.

Le cours de cette valeur est ainsi passé de 3 400 FCFA la veille à 3 655 FCFA ce 24 avril 2026, soit une augmentation de 255 FCFA en valeur absolue. Au 30 septembre 2025, la société Servair Abidjan avait réalisé un résultat net de 1,324 milliard de FCFA contre 1,130 milliard FCFA au 30 septembre 2024, soit une hausse de 17,1%. La société n'a pas encore publié ses résultats annuels au titre de tout l'exercice 2025.

. Le Top des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 3 655 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 7,48% à 1 580 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 2 085 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (plus 6,31% 59 000 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (plus 2,90% à 1 595 FCFA).

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Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (moins 24,16% à 4 175 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 7,06% à 2 105 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 5,21% à 3 000 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 4,96% à 37 500 FCFA) et SETAO Côte d'Ivoire (moins 4,91% à 3 000 FCFA).

La valeur des transactions s'est établie à 1,362 milliard FCFA contre 1,675 milliard FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 9,656 milliards, se situant à 15 509,021 milliards FCFA contre 15 499,365 milliards FCFA le jeudi 23 avril 2026.

Celle du marché des obligations connait, de son côté, une baisse de 20,589 milliards, passant de 12 031,613 milliards FCFA la veille à 12 011,024 milliards FCFA ce 24 avril 2026.

L'indice BRVM composite a enregistré une hausse de 0,15% à 402,59 points contre 402,00 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en progression de 0,17% à 189,81 points contre 189,49 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige a gagné 0,50% à 158,22 points contre 157,43 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a cédé 0,13% à 279,29 points contre 279,66 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation positive de 0,15% à 155,20 points contre 154,97 points la veille.