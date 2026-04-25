Cote d'Ivoire: Opération « Tolérance zéro » - La Police enregistre une baisse de 12 % au niveau des accidents de la circulation

La Préfecture de police d'Abidjan a présenté, le mercredi 22 avril 2026, le bilan de l'opération « Tolérance zéro » engagée sur les routes depuis deux mois. Cette rencontre s'est tenue sous la présidence de l'Inspecteur général de police Dosso Siaka, directeur général adjoint chargé de la sécurité publique, et a enregistré la participation de Oumar Sacko, directeur général des transports terrestres et de la circulation (Dgttc).

Selon la publication du ministère des Transports et des Affaires maritimes sur sa page Meta (ex-Facebook), s'appuyant sur des données chiffrées, le commissaire principal de police Tré Pregnon Florent, chef du poste de commandement de ladite opération, a, au nom du préfet de police d'Abidjan, le contrôleur général Yéo Kollo Roger, présenté un compte rendu détaillé des actions entreprises dans le cadre de l'opération « Tolérance zéro ».

Cette initiative, dont la phase de répression active a officiellement débuté le 2 mars 2026, s'est déployée sur l'ensemble du territoire national.

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Ainsi, entre le 16 février et le 15 avril 2026, les actions coordonnées des équipes de la Préfecture de police d'Abidjan ont conduit à la mise en fourrière de 5 447 véhicules et engins. Dans le détail, 917 véhicules ordinaires ont été immobilisés, tandis que trois véhicules administratifs ont été transférés au Bureau de gestion des véhicules administratifs (Bgva).

Concernant les engins à deux et trois roues, 4 527 ont été saisis, dont 3 855 pour non-port du casque de protection, 549 pour défaut de pièces réglementaires et 123 pour absence d'assurance.

Par ailleurs, sur les 2 145 tests d'alcoolémie effectués, 10 conducteurs ont été interceptés. Ces contrevenants ont été traduits devant les juridictions compétentes pour conduite en état d'ivresse et mise en danger de la vie d'autrui.

L'analyse globale des statistiques met en évidence une évolution favorable de la situation sécuritaire sur les routes, avec une diminution de 12 % du nombre d'accidents de la circulation. Ceux-ci sont passés de 6 318 cas pour la période du 15 décembre 2025 au 15 février 2026 à 5 591 cas entre le 16 février et le 15 avril 2026.

Le nombre de décès a également connu une baisse significative de 30 %, passant de 43 à 30, tandis que le nombre de blessés a reculé de 21 %, de 1 456 à 1 146 sur la même période. S'agissant des véhicules impliqués dans les accidents, les voitures particulières occupent la première place, suivies des camions et des véhicules de transport avec chauffeur (Vtc). Les engins à deux et trois roues se classent au quatrième rang, tandis que les minicars communément appelés « Gbaka » arrivent en dernière position.

Pour l'Inspecteur général Dosso Siaka, ces résultats probants et ce bilan encourageant sont le fruit d'une collaboration étroite et efficace avec le ministère des Transports et des Affaires maritimes. « Le gouvernement a résolument décidé de durcir le ton afin d'accélérer la restauration de la discipline sur les routes. Après deux mois d'opération, une baisse significative de l'incivisme est déjà perceptible », s'est-il félicité, tout en déplorant un cas avéré de manquement aux consignes au sein des forces engagées.

En termes de perspectives, il a exhorté ses collaborateurs à poursuivre et à intensifier l'opération, tout en tirant les enseignements des insuffisances relevées lors de la première phase.