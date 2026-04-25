Cote d'Ivoire: Propriété intellectuelle et sport - Un levier stratégique pour dynamiser l'économie mondiale

À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle (JMPI), prévue le 26 avril 2026, la Fondation Africa Innova a organisé, ce vendredi 24 avril, une conférence à la Chambre de commerce et d'industrie d'Abidjan-Plateau.

Placée sous le thème « Comment la propriété intellectuelle fait avancer le sport dans le monde », cette rencontre a réuni experts, acteurs institutionnels et professionnels du sport autour des enjeux économiques liés à l'innovation.

Intervenant principal, Philippe Zeia, expert à l'Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle (OIPI), a d'entrée clarifié le concept de propriété intellectuelle, qu'il définit comme l'ensemble des oeuvres de l'esprit. Il a souligné que, dans le secteur sportif, les droits de propriété intellectuelle constituent un socle essentiel des transactions commerciales, en garantissant la valeur économique des activités sportives et en soutenant leur développement.

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Selon lui, l'industrie du sport occupe aujourd'hui une place de choix dans l'économie mondiale, notamment à travers la création d'emplois et le développement d'infrastructures publiques. Il a également mis en lumière le rôle des innovations technologiques dans ce secteur, précisant que celles-ci sont protégées par des brevets, tandis que d'autres droits, tels que les dessins et modèles, les marques et le droit d'auteur, permettent de sécuriser les produits et créations liés au sport.

« Cette année, le thème retenu par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle est : "Prêts, partez, innovez" », a-t-il rappelé, invitant les acteurs à intégrer davantage l'innovation dans leurs stratégies.

Prenant la parole, Kali Bi Christian, président du comité d'organisation, a exprimé sa reconnaissance à l'ensemble des participants, tout en insistant sur le rôle déterminant de l'invention et de l'innovation dans le développement économique des États.

De son côté, le président de la Fondation Africa Innova, Pierre Djibril Coulibaly, a salué le soutien de l'Académie des Arts, des Sciences, des Cultures d'Afrique et des Diasporas africaines (ASCAD) ainsi que celui des partenaires. Il a par ailleurs annoncé le report du Salon international des inventions Abidjan Innova, initialement prévu du 23 au 25 avril, aux dates du 26 au 28 novembre 2026, au Palais de la Culture de Treichville.

Représentant le président de l'ASCAD, le Pr Aké Gbo, le Pr Nguessan Thomas a présenté cette institution fondée en 2002 et composée de 60 membres, dédiée à la promotion du savoir et de l'excellence scientifique en Afrique.

La conférence a également été marquée par plusieurs interventions, notamment celle de Gohourou, initiateur du tournoi intercommunal de Maracana « Tchintchin », qui a retracé la genèse de cette initiative sportive, ainsi que celle de M. Oregha, venu présenter le jeu intellectuel Othello.

Plusieurs structures, dont la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), la Chambre des métiers et ISM Adonaï, ont pris part à cette célébration, illustrant l'intérêt croissant des acteurs nationaux pour les enjeux de la propriété intellectuelle dans le développement du sport et de l'économie.

À travers cette initiative, la Fondation Africa Innova entend contribuer à une meilleure compréhension du rôle stratégique de la propriété intellectuelle, véritable moteur d'innovation et de croissance dans un monde en constante mutation.