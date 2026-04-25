Sénégal: Démantèlement d'une bande de cambrioleurs au marché Bou Bess - Trois arrestations à Thiaroye

Les forces de police du Commissariat d'Arrondissement de Thiaroye, dans la banlieue de Dakar, ont mis un terme aux activités d'une association de malfaiteurs spécialisée dans les cambriolages en série visant les commerces du marché marché Bou Bess. Trois individus ont été interpellés et placés en garde à vue.

Entre février et mars 2026, les services de sécurité ont enregistré une recrudescence de vols nocturnes dans ce marché très fréquenté. Cinq plaintes ont été déposées par des commerçants, faisant état d'un mode opératoire structuré : neutralisation des dispositifs de surveillance, forçage de cadenas et intrusion dans les boutiques ciblées. Le préjudice global est estimé à 6 883 000 FCFA, dont 980 000 FCFA en numéraire et 5 903 000 FCFA en marchandises, principalement des tissus de valeur et du lait.

Face à cette série d'infractions, une opération dite « coup de poing » a été déclenchée dans la nuit du 18 avril 2026. Elle a permis l'arrestation du chef présumé de la bande aux abords du bassin de rétention du marché. Celui-ci circulait à bord d'une moto de type Jakarta non immatriculée et était porteur d'un couteau.

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Les investigations ont ensuite conduit, le 21 avril 2026, à l'interpellation de deux autres membres du groupe. Les enquêteurs ont également recueilli le témoignage d'un vigile du marché, grièvement blessé au bras et à la jambe, qui a identifié l'un des suspects comme son agresseur lors d'une attaque survenue dans la nuit du 17 avril, alors qu'il tentait de protéger un enclos de moutons.

Confrontés aux éléments de l'enquête, les trois mis en cause ont reconnu leur implication dans les cambriolages ainsi que dans l'agression du vigile. Ils ont déclaré avoir dilapidé l'argent dérobé et écoulé les tissus auprès d'un receleur.

Les suspects restent en garde à vue, tandis que les investigations se poursuivent afin d'identifier le receleur et de retrouver les marchandises volées.