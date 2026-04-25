Sénégal: Kolda - Inauguration d'un parc agro-industriel stratégique pour le développement du Sud

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé cet après-midi à l'inauguration du parc agro-industriel de Kolda, une infrastructure majeure appelée à impulser la transformation économique du sud du pays et à renforcer la nouvelle dynamique productive nationale.

Situé dans la commune de Dioulacolon, ce parc s'étend sur une superficie totale de 15 hectares, dont 5 hectares déjà aménagés. Il s'inscrit dans le cadre du Projet Agropole Sud, qui couvre les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. L'infrastructure, placée sous la tutelle du ministère de l'Industrie et du Commerce, a été financée à hauteur de 2,32 milliards de francs CFA par la Banque islamique de développement.

Le site est doté d'équipements modernes, comprenant une zone logistique avec quai de chargement et de déchargement, un atelier mécanique, un pont bascule, un hangar de stockage d'une capacité de 3 600 tonnes ainsi qu'une chambre froide de 220 tonnes. Il intègre également un espace entreprises de 2 hectares, extensible, destiné à accueillir des unités de transformation privées et des PME. À cela s'ajoutent un bloc technique équipé d'un forage de 70 m³ par heure et d'un château d'eau de 150 m³, ainsi qu'une zone administrative dédiée à la gestion et aux services.

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Au-delà de l'infrastructure, cette inauguration illustre l'ambition des autorités sénégalaises de structurer durablement les filières agricoles et agroalimentaires. À travers les Agropoles, le pays déploie des plateformes intégrées dans ses huit pôles territoriaux afin d'améliorer la compétitivité, la résilience et la création de valeur.

Dans le pôle Sud, neuf parcs agro-industriels sont actuellement en cours de réalisation. Le Projet Agropole Sud prévoit, à terme, la création de près de 14 500 emplois directs et 35 000 emplois indirects, contribuant ainsi à dynamiser l'économie locale.

L'enjeu dépasse la simple production agricole. Il s'agit désormais d'optimiser le stockage, la transformation et la commercialisation des produits, tout en favorisant l'investissement au plus près des zones de production. Cette approche vise à retenir davantage de valeur dans les territoires, en générant des opportunités pour les jeunes, les femmes, les producteurs et les entrepreneurs.

À Kolda, le chef de l'État concrétise ainsi une vision globale : bâtir des bases productives solides dans chaque région pour renforcer la souveraineté alimentaire, stimuler l'industrialisation et réduire les disparités territoriales. Une étape significative vers un Sénégal plus équilibré et résolument tourné vers un développement endogène.