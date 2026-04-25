Sénégal: Examen de la réforme du Code électoral - La Commission des lois convoquée, ce samedi

La Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains de l'Assemblée nationale est convoquée en réunion ce samedi 25 avril 2026 à 9 heures. La rencontre se tiendra dans la salle Marie Joséphine Diallo du nouveau bâtiment parlementaire.

Selon le communiqué officiel signé par le président de la commission, Abdoulaye Tall, cette séance sera consacrée à l'examen de la proposition de loi n°11/2026. Le texte vise à modifier la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, déjà révisée par le passé.

Cette initiative législative intervient dans un contexte où les réformes électorales suscitent un intérêt particulier, tant au sein de la classe politique que de la société civile. Les discussions au sein de la commission devraient ainsi permettre d'évaluer les ajustements proposés et leur impact sur l'organisation des scrutins au Sénégal.

La réunion de samedi constitue une étape clé du processus législatif, avant un éventuel passage du texte en séance plénière. Les conclusions des travaux de la commission seront donc scrutées de près par les différents acteurs politiques.