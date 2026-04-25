Soudan: SUNA et l'UNESCO concluent un accord pour la mise en oeuvre de programmes conjoints de renforcement des capacités

L'Agence de Soudanaise de Presse (SUNA) et le Bureau de l'UNESCO au Soudan ont convenu de renforcer leurs programmes de coopération conjoints dans le domaine des médias.

Ils sont également parvenus à des accords visant à mettre en oeuvre des activités et des programmes conjoints destinés à développer les médias et à soutenir les journalistes, notamment à la lumière de la guerre qui a détruit une part importante de l'infrastructure médiatique du pays.

Lors d'une réunion conjointe à Khartoum aujourd'hui, les deux parties ont examiné les moyens de mettre en oeuvre des partenariats constructifs en matière de formation, de renforcement des capacités et de perfectionnement professionnel des journalistes. Ceci permettra d'accélérer le redressement et le retour à la normale à Khartoum, après la stabilisation progressive de la situation.

Le directeur général de SUNA, M. Ibrahim Musa, a souligné que le secteur des médias nécessite des efforts considérables en matière de formation et de renforcement des capacités pour combler le fossé creusé par la guerre.

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Il a expliqué que les années de conflit ont poussé de nombreux journalistes à quitter le terrain, perturbant la communication intergénérationnelle, et qu'il est essentiel de remédier à ce déséquilibre. L'agence a affirmé sa volonté de coopérer avec l'UNESCO sur les questions relatives aux médias, saluant le rôle et le soutien de cette dernière au Soudan dans les domaines des médias, de la culture, du patrimoine et de l'éducation.

Le directeur du Bureau de l'UNESCO au Soudan, Ahmed Junaid, a exprimé le souhait de l'UNESCO de contribuer à la reconstruction des médias et de soutenir les professionnels des médias, soulignant sa disposition à fournir tout le soutien possible aux journalistes et aux institutions médiatiques touchés par la guerre, conformément à ses programmes de formation, de renforcement des capacités et de développement.

Les deux parties ont convenu que les médias ont la responsabilité de lutter contre les discours de haine, de renforcer la cohésion sociale et de sensibiliser le public.

Ils ont insisté sur l'importance de la coopération pour atteindre ces objectifs.