Afrique: Bienvenue à Nairobi - Unissons nos efforts lors de la Réunion régionale du Sommet mondial de la santé 2026

communiqué de presse

Nairobi — L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) va jouer un rôle de premier plan lors de la Réunion régionale du Sommet mondial de la santé 2026 à Nairobi, au Kenya. Pour la première fois, à l'échelle mondiale ou régionale, l'OMS co-organise une réunion avec le Sommet mondial de la santé. Cette initiative a été pilotée par l'OMS Afrique et résulte d'un partenariat novateur avec le SMS et l'Université Aga Khan du Kenya.

La réunion régionale, qui se tiendra du 27 au 29 avril 2026, regroupera des dirigeants mondiaux de la santé, des décideurs politiques, des chercheurs et des partenaires en développement afin de faire progresser des solutions pour des systèmes de santé plus solides et plus résilients.

Organisée par le Sommet mondial de la santé et l'Université Aga Khan, et en partenariat avec l'OMS, le ministère de la Santé du Kenya et les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, la réunion rassemblera plus de 1000 délégués provenant d'environ 50 pays, participant à 80 sessions axées sur le renforcement de la résilience des systèmes de santé, la promotion de la couverture sanitaire universelle et l'accélération de l'innovation en santé mondiale.

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L'OMS a activement contribué au développement de 80 % des sessions de la réunion, aidant à élaborer un programme centré sur le renforcement de la résilience des systèmes de santé, la promotion de la couverture sanitaire universelle et l'accélération de solutions pratiques face aux défis émergents en santé.

« La Réunion régionale du Sommet mondial de la santé se concentrera sur un thème important pour le continent africain. Nous examinerons la charge croissante des maladies chroniques, l'évolution des schémas des maladies infectieuses et le paysage du financement de la santé en Afrique et au-delà », déclare le professeur Lukoye Atwoli, doyen du Collège médical d'Afrique de l'Est à l'Université Aga Khan, et président de la Réunion régionale du Sommet mondial de la santé 2026.

Le Dr Mohamed Janabi, Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, est un intervenant principal dans six sessions de haut niveau, y compris la cérémonie d'ouverture qui sera honorée de la présence du président du Kenya, William Ruto. Le Dr Janabi interviendra également dans quatre sessions dirigées et organisées par l'OMS Afrique. Les thèmes abordés vont de la sécurité sanitaire mondiale, au financement de la santé en passant par la souveraineté numérique en santé. Il est également prévu un événement parallèle important sur l'élaboration du Plan stratégique régional de l'OMS Afrique 2026-2030 et de la Vision 2035.

« Le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique est honoré de co-organiser cette Réunion régionale du Sommet mondial de la santé. Durant ces trois jours, nous consoliderons les preuves et renforcerons notre détermination. Nous repartirons avec des engagements régionaux à ambition mondiale », déclare le Dr Janabi.

En plus de Dr Janabi, la Dre Hanan Balkhy, Directrice régionale de l'OMS pour la Méditerranée orientale, et le Dr Hans Kluge, Directeur régional de l'OMS pour l'Europe, participeront au sommet et prononceront des discours liminaires dans plusieurs sessions. Onze directeurs de programmes de l'OMS du monde entier interviendront comme conférenciers et sept membres du personnel de l'OMS présideront des panels. L'OMS est confirmée comme intervenant dans 22 des 80 sessions.

Au total, près de 90 membres du personnel de l'OMS participeront à la réunion régionale. Cela inclut environ 20 membres du personnel d'appui qui fourniront une assistance administrative, logistique et en communication aux intervenants, présidents et autres délégués de l'OMS. Le personnel est issu de quatre bureaux nationaux -- Kenya, Éthiopie, Érythrée et Ghana -- des trois bureaux régionaux et du siège de l'OMS à Genève.

Le stand d'exposition de l'OMS promet d'être un espace dynamique et significatif, présentant les dernières publications de l'OMS, une installation interactive de réalité virtuelle simulant la vaccination contre la poliomyélite dans une communauté, ainsi que la démonstration d'une application d'intelligence artificielle développée par l'OMS pour la réponse aux urgences.