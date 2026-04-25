Madagascar: Ankadindratombo - Un présumé violeur écroué

Hier matin, le parquet a placé en détention préventive à Tsiafahy un homme âgé de 33 ans. Il a été pris en flagrant délit de viol. Il a abusé de sa nièce de 8 ans à Ankadindratombo. La mère de l'enfant l'a surpris.

Le suspect est identifié comme l'oncle paternel de la victime. Selon le rapport de police, les faits se sont déroulés jeudi vers 16 heures, dans la maison familiale. Alertée par des bruits inhabituels, la mère a découvert son beau-frère en train d'agresser sa fille. Les examens médicaux ont confirmé que l'enfant avait subi de graves lésions. L'enquête a été confiée par le commissariat d'Alasora à la Police des moeurs et de la protection des mineurs.

Les familles concernées, voisines, ont révélé qu'il ne s'agissait pas du premier abus. Un premier viol aurait été commis le lundi de Pâques, mais avait été réglé dans le cadre familial. Cette fois-ci, le flagrant délit a conduit à l'arrestation immédiate du suspect et à l'ouverture d'une procédure judiciaire. Les procès-verbaux ont été établis dans la nuit de jeudi, avant la présentation du coupable présumé au parquet hier matin. Il a été placé en détention.