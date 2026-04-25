Tunisie: STEG - 500 000 compteurs intelligents seront installés d'ici la fin de l'année

25 Avril 2026
La Presse (Tunis)

La Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG) franchit une étape charnière dans la modernisation de ses services. D'ici la fin de l'année 2026, l'entreprise achèvera le déploiement de 500 000 compteurs intelligents.

Ce projet stratégique vise à éradiquer la facturation estimative au profit d'un système de facturation réelle, offrant ainsi aux clients une maîtrise totale et instantanée de leur consommation énergétique.

Un déploiement stratégique et ciblé

Le plan de modernisation mobilise une logistique d'envergure. Il prévoit l'installation de 340 000 unités électriques en basse tension, 140 000 compteurs de gaz en basse pression et plus de 24 000 dispositifs dédiés aux grands consommateurs industriels. La phase de généralisation actuelle se concentre prioritairement sur les zones du Kram, de Béja, de Sousse, de Sidi Bou Saïd, de Sfax et des îles Kerkennah, avant de s'étendre à l'ensemble du territoire national pour la haute tension.

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L'avènement du Smart Grid en Tunisie

Ce passage au numérique s'inscrit dans la mise en place d'un réseau intelligent (Smart Grid). Grâce à un centre de contrôle de pointe et une collecte de données automatisée, la STEG optimise désormais la gestion du flux énergétique national. Les chiffres de mars 2026 confirment l'avancée rapide des travaux avec déjà plus de 86 000 compteurs opérationnels répartis entre les pôles de Sfax, Sousse, le Kram et Béja.

Une transparence accrue pour l'abonné

Au delà de la performance technique, ce projet transforme l'expérience client. En remplaçant les calculs approximatifs par des données précises et actualisées, la STEG garantit une transparence totale. Les usagers bénéficient d'une interface de suivi en temps réel, outil indispensable pour ajuster leurs habitudes et réduire leur facture énergétique. Cette mutation technologique, amorcée dès 2024, s'impose désormais comme le pilier central de la transition énergétique tunisienne.

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