Tunisie: Affaire du meurtre de l'avocate Mongia Mannai - Les demandes de libération rejetées

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a rendu sa décision ce vendredi 24 avril 2026 concernant l'affaire du meurtre de l'avocate Mongia Manaï. La cour a officiellement rejeté l'ensemble des demandes de mise en liberté déposées par la défense des accusés et a fixé la date de la prochaine audience au 15 mai prochain pour le début du procès.

Cette étape judiciaire fait suite à la décision récente de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Tunis de renvoyer les prévenus devant la juridiction criminelle. Ils devront répondre de chefs d'inculpation particulièrement lourds, à savoir homicide volontaire avec préméditation ainsi que complicité d'homicide.

L'enquête menée dans cette affaire tragique implique des membres du cercle familial proche de la victime. Les suspects incluent les deux fils de l'avocate, l'un ingénieur et l'autre médecin, son ex-mari, un homme d'affaires influent, ainsi qu'un employé d'une station de lavage automobile.

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Pour rappel, les détails du dossier révèlent une scène de crime d'une grande violence. Le corps de la victime avait été découvert entièrement calciné et dénudé dans un canal de la province de la Manouba. Les investigations policières ont rapidement mis en lumière l'implication présumée de ses fils, de son ex-mari et de l'employé de la station de lavage, pointant comme mobile du crime des litiges financiers persistants au sein de la famille.