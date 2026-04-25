Tunisie: CNAM - Inscription et suivi des dossiers désormais accessibles en temps réel à Tazarka

La Maison des services numériques de Tazarka annonce la mise à disposition de nouveaux services dédiés aux assurés affiliés à la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), visant à simplifier les démarches administratives et à améliorer l'accès aux prestations de santé.

Selon un communiqué publié par la structure locale, les citoyens peuvent désormais effectuer une inscription immédiate et en temps réel sur le système d'information de la CNAM pour plusieurs types de prestations. Cette digitalisation concerne notamment la carte de remboursement des frais (BS), ainsi que les demandes de prise en charge pour les médicaments ou actes médicaux soumis à accord préalable (AP1).

Le dispositif permet également de déposer des demandes de réalisation d'examens d'imagerie médicale (AP2), d'acquisition d'équipements médicaux (AP3), ainsi que des demandes de rééducation fonctionnelle (AP4).

Par ailleurs, les usagers ont la possibilité de consulter instantanément leur situation administrative, de suivre l'état d'avancement de leurs dossiers déposés auprès de la CNAM, et de vérifier les opérations financières effectuées, qu'il s'agisse de remboursements ou de mandats postaux.

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La Maison des services numériques de Tazarka indique que cette offre sera progressivement renforcée par l'intégration de nouveaux services dans les prochaines phases de développement.