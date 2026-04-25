Tunisie: Régate international « Memorial Paolo d'Aloja » - Médaille d'argent pour Salma Dhaouadi et de bronze pour Ghaith Kadri

25 Avril 2026
La Presse (Tunis)

La tunisienne Salma Dhaouadi a remporté la médaille d'argent du skiff poids léger dames, lors de la première journée de la Régate internationale « Memorial Paolo d'Aloja » d'aviron, disputée samedi à Piediluco, en Italie.

De son côté, le rameur tunisien Ghaith Kadri a obtenu la médaille de bronze du skiff poids léger hommes.

Pour rappel, l'équipe nationale tunisienne prenant part à cette régate est composée de six athlètes : Khadija Krimi, Sarra Zammeli et Salma Dhaouadi, chez les dames (seniors et U23), et Mohamed Krimi, Ghaith Kadri et Mohamed Rayen Hafsa chez les hommes (seniors et U23).

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