Tunisie: Trois médailles d'or pour la Tunisie à Rabat, Yosra Ben Jemaa en tête d'affiche

La championne du monde tunisienne Yosra Ben Jemaa a offert à la Tunisie une troisième médaille d'or lors du Grand Prix de para-athlétisme de Rabat, en remportant l'épreuve du lancer du javelot (F34) avec un jet de 15,42 m, samedi à l'occasion de la deuxième journée du tournoi.

De son côté, la championne du monde et paralympique Raoua Tlili a remporté la médaille d'argent du lancer du poids (F41) avec un jet de 9,48 m, après avoir décroché la veille l'or du lancer du disque (F41) avec un jet de 33,88 m.

Pour sa part, le Tunisien Youssef Ouhibi a réussi, pour sa première participation internationale, à décrocher la médaille d'argent du 5000 m (T12 et T13) en parcourant la distance en 15:15.

L'autre médaille d'or tunisienne, rappelle-t-on, avait été décrochée vendredi par Yassine Guennichi au lancer de poids (F35 et F36), en réalisant un jet de 16,46 m.

Pour sa part, le Tunisien Aymen Lakoum avait obtenu la médaille d'argent du lancer du poids (F41) en réalisant un jet de 10,56 m.