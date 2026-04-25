Tunisie: Ligue 1 - 26e journée - ESS - Pour le moral, pas plus

La saison est terminée avant même l'arrivée du mois de mai pour l'Etoile qui a vécu une énième saison blanche. Le match contre l'ASM est presque une simple formalité.

A l'heure d'affronter l'AS Marsa, l'ESS n'a même pas assuré définitivement son maintien pour la saison prochaine. Même si c'est un scénario improbable, rien n'est encore assuré. Côté coulisses, les nouvelles pleuvent. Ainsi, si Oussama Abid devrait prolonger jusqu'en 2028 avec l'Etoile ayant indemnisé son ancien club émirati Bani Yas, l'ancien coach Lassaâd Dridi a réclamé le paiement de ses émoluments à hauteur de 150.000 D.

La FTF a tranché en faveur de Dridi dans ce dossier et le jugement définitif a enjoint au club de payer ce montant. En attendant, les dossiers et les dettes s'accumulent pour la direction de l'Etoile du Sahel qui risque d'être interdite de recrutement durant le mercato estival.

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Sur le plan sportif, l'équipe ne compte plus que 11 points d'avance sur le 1er relégable kairouanais et doit remporter les 3 points à l'Olimpico. Surtout face à un ASM à 7 points derrière, qui joue sa survie en Ligue 1. La défaite de Béja a laissé beaucoup de traces, puisqu'en 2 matchs avec celui en Coupe, le club a encaissé 7 buts... C'est en tout cas une fin de saison poussive à laquelle on assiste au sein de la maison rouge. L'une des plus mauvaises saisons de la dernière décennie sur tous les plans. Défaite inaugurale, élimination précoce en Coupe de la CAF, classement inhabituel, sortie prématurée de la Coupe, en un mot la saison de tous les maux.

Vers un onze remanié

Nafkha devrait compter d'entrée sur les éléments les moins marqués par les dérives de cette saison. Ainsi, au poste de keeper, Khaled Youssef pourrait avoir sa chance prochainement, peut-être même face à l'ASM, vu que Ben Hassen a des envies d'ailleurs. En défense, Hnid et Bouslama, au milieu, devraient débuter. Tout comme Abid, impliqué et revenu à de meilleurs sentiments. Avec Anan et Senghor devant ou Chaâbani, il y a de quoi se rassurer encore un peu. Le onze probable comportera les joueurs les plus expérimentés et capables de surmonter cette phase difficile et pénible pour le club.

Désormais, la victoire est capitale pour éloigner définitivement le spectre de la relégation, respirer et permettre au comité directeur toujours en place de préparer la saison prochaine. C'est le match du maintien définitif, en cas de succès. Une assemblée générale extraordinaire est prévue le mercredi 13 mai 2026 à Sousse pour « prendre des mesures essentielles dans l'intérêt supérieur du club ».