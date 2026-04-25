Tunisie: Ligue 1 - 26e journée - ASM - Les points comptent double

25 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Alors que l'étau se resserre en bas du tableau, chaque point est désormais précieux pour les Marsois.

Il ne reste que cinq matchs à négocier pour Ameur Derbal, afin d'atteindre l'objectif suprême que lui ont fixé les dirigeants marsois au début de la saison : assurer le maintien.

Et à vrai dire, les responsables banlieusards se sont montrés patients avec leur entraîneur. A aucun moment, ils n'ont pensé à le virer malgré des résultats en dents de scie. C'est que, par le passé, l'instabilité technique a eu pour effet la relégation à la fin de l'exercice. Pour les actuels dirigeants marsois, tant que l'équipe est assez loin de la zone de turbulence, il n'y a pas urgence à changer d'entraîneur.

Plus droit à l'erreur

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Sauf que la situation actuelle du club banlieusard en championnat n'est ni critique, ni confortable : l'ASM occupe la 11e place au classement, avec 28 points au compteur et à 4 longueurs d'avance sur la JSK, premier relégable. Le constat est on ne peut plus précis : il faut arrêter l'hémorragie des points perdus au risque de le payer cher à la fin de la saison. Comme il ne reste que cinq journées en championnat, les points comptent désormais double. Et même si le calendrier restant n'est pas clément, il faut se surpasser pour sauver sa peau et préserver sa place parmi l'élite.

Sur les cinq sorties restantes, les Marsois auront trois déplacements à faire : à Sousse aujourd'hui, à Bizerte pour le compte de la 28e journée et au Zouiten où ils seront les invités de la JSO pour le compte de la 30e et ultime journée du championnat.

Islem Tej manque à l'appel

Les Marsois, qui restent sur une défaite à Métlaoui, auront à faire un déplacement périlleux, cet après-midi à Sousse.

Pour se mettre dans le moule et assurer les meilleures conditions possibles, les Banlieusards sont en mise au vert à Sousse depuis hier matin.

En prévision de l'explication de cet après-midi, le staff technique marsois sera privé des services du défenseur central Islem Tej, blessé.

Le reste du groupe est à la disposition de Ameur Derbal dont l'ailier droit, Amenallah Benhmida, auteur d'un doublé lors du dernier match amical disputé dimanche dernier contre le Club Africain. Le coach marsois peut aussi compter sur l'autre buteur de cette sortie amicale qui a servi de préparation pour l'explication contre l'ESS, l'avant-centre Youssouf Dao. Ceci dit, le gardien de but Sami Hlel et ses défenseurs, qui ont encaissé trois buts contre le CA, doivent redoubler de vigilance pour éviter justement d'en encaisser tout à l'heure.

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