Tunisie: Ligue 1 - 26e journée - USBG - Déterminés à aller de l'avant

Après leur exploit à Gabès, les coéquipiers de Gazzeh sont dans l'obligation d'enchaîner avec un nouveau succès pour quitter la zone rouge.

Appelé à la rescousse après le naufrage en Coupe de Tunisie le 22 mars à Msaken (élimination cuisante par 4 buts à 1), l'entraîneur Sofiene Hidoussi n'a pas mis beaucoup de temps pour retrousser les manches et commencer l'opération sauvetage.

En deux matches, il a pu grappiller 4 points, changer, voire métamorphoser le visage de l'USBG. Certes, le nul devant l'ESM le 5 avril à Ben Guerdane a été frustrant pour lui avec deux points de perdus à domicile. Mais au regard des circonstances très défavorables dans lesquelles s'est déroulé ce match avec 6 joueurs absents pour diverses raisons (Gazzeh, Oboh, Touis, Mcharek, Amri et Bakhouche), un carton rouge dès la première mi-temps pour Wael Abdi et la blessure de Mâaouani et Abderrazak en cours de jeu, on peut dire que Hidoussi a réussi à faire une approche correcte de cette rencontre contre une coriace équipe de Métlaoui. La victoire du 10 avril contre l'ASG à Gabès, malgré toujours une longue liste d'absents, a montré que le nouveau coach des «Jaune et Noir» a pu piocher quand même dans un effectif décimé.

Gare à l'euphorie

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Avec 28 points au compteur après ces deux matches coachés de main de maître par Sofiene Hidoussi, l'USBG est certes soulagée, mais elle n'est pas encore à l'abri. L'OB (25 points) et la JSK (24) sont encore dans son rétroviseur et à ses trousses. Et la rencontre d'aujourd'hui, contre l'USM de Fethi Lâabidi, est pour Raed Gazzeh et ses partenaires une autre paire de manches.

Un duel âpre et serré ouvert à tous les pronostics qu'il faudra savoir bien négocier afin de garder l'écart avec les Cigognes de Béja et les Aghlabides de Kairouan. Malgré l'importance de l'enjeu, il est peu probable que Sofiene Hidoussi fasse marche arrière et retire sa confiance aux jeunes qui ont été à la hauteur dans les deux derniers matches. Les Jassem Abcha promu capitaine, Rayan Chaibi et Abdelouahab Bakhouche, qui a été auteur du but de la précieuse victoire à Gabès, seront reconduits.

Un trio pimpant dont on attend qu'il s'associe avec les deux piliers du secteur défensif, Daniel Oboh et Mustapha Samb. Sans oublier les Mohamed Habib Yeken, Ghazi Abderrazak, Junior Bida et Idriss Mhirsi. Quant à Ayoub Mcharek, qui a participé pendant quelques minutes au match amical contre le voisin Olympique de Ben Guerdane, remporté par 7 buts à 0, il pourrait figurer dans la liste des vingt retenus, mais seulement pour le dernier quart d'heure.