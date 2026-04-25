Tunisie: Ligue 1 - 26e journée - ASG - Ça passe ou ça casse !

Pas d'autres alternatives pour la Zliza que de tenter le tout pour le tout.

Malgré le peu d'espoir de pouvoir redresser la barre, les fans du Carrelage continuent pourtant à y croire. Ils caressent le rêve que leur équipe pourrait rééditer son exploit de la saison passée. Une victoire à Gafsa en fin de parcours avait alors sauvé sur le fil Abdelkader Chouaya et ses partenaires de la descente en Ligue 2. Le salut dépendra dans les cinq derniers matchs d'un concours de circonstances favorable avec de faux pas inimaginables des autres concurrents directs pour le maintien.

Mais avant de rêver de ramener les trois points de Monastir, enchaîner avec une victoire contre la JSK à Gabès, compter sur un hold-up à Soliman et réussir un succès à domicile face au ST, il va falloir battre aujourd'hui l'ES Métaloui. Et force est d'avouer que ce ne sera pas une tâche facile devant la redoutable équipe du Bassin minier.

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L'entraîneur Mohamed Tlemceni jouera donc ses cartes d'entrée et utilisera ses meilleurs atouts offensifs dès le coup d'envoi. Avec l'objectif que ses protégés soient les premiers à trouver le chemin du but pour mettre un terme à leur long mutisme offensif. La ques- tion qui se pose et qui n'a pas arrêté de chiffonner l'entraîneur des Gabésiens est de savoir si ses protégés auront les ressources mentales nécessaires pour gagner ce match de la dernière chance.

Surtout que ses principaux fers de lance de l'attaque, Hosni Guez- mir, Faied Ben Hassine, Oussama Nef- fati et Diolvy Moukouba, n'ont pas la forme en ce moment crucial. Un vrai casse-tête pour une équipe appelée à ne pas lâcher la dernière perche qui s'offre à elle.