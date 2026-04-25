Tunisie: Fédération Tunisienne de Natation - Une démission collective sur fond de pressions et accusations de corruption

La direction de la Fédération Tunisienne de Natation a annoncé, vendredi 24 avril 2026, une démission collective de sa présidente, de son vice-président et de sa trésorière, invoquant des pressions quotidiennes et un climat devenu intenable.

Dans un communiqué publié sur la page officielle de la fédération, les signataires expliquent leur décision par l'impossibilité de poursuivre leur mission face à des attaques répétées, sur fond d'inaction . Ils affirment avoir été la cible de harcèlement et de menaces après avoir transmis à la justice plusieurs dossiers liés à des soupçons de corruption et de mauvaise gestion.

Les responsables démissionnaires rappellent avoir pris les rênes de la fédération dans une période particulièrement difficile, marquée par des crises sportives et administratives ainsi que des dossiers sensibles impliquant des nageurs tunisiens de haut niveau. Ils évoquent notamment des dysfonctionnements internes graves, dont des irrégularités financières, la disparition d'archives et des fuites d'informations au profit de parties externes.

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Malgré ces obstacles, ils assurent avoir engagé des réformes visant à assainir la gestion et à restaurer l'image de la natation tunisienne à l'échelle nationale et internationale, tout en mobilisant des compétences tunisiennes en Tunisie et à l'étranger.

Les démissionnaires affirment toutefois que les pressions et entraves constantes ont fini par compromettre leur capacité à mener à bien leur mission et à honorer leurs engagements. Ils dénoncent également la persistance de pratiques qu'ils jugent contraires aux principes de transparence, estimant qu'il est impossible de bâtir un projet sportif durable dans de telles conditions.

En conclusion, ils indiquent remettre leur mandat « à leurs légitimes détenteurs », tout en exprimant leur espoir de voir la natation tunisienne retrouver stabilité et rayonnement.