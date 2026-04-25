Tunisie: Voitures électriques - Incitations renforcées, ventes en hausse et objectif de 10 000 bornes d'ici 2030

Le marché des voitures électriques en Tunisie connaît une dynamique sans précédent, portée par un arsenal de mesures incitatives introduites par la loi de finances 2026.

En seulement trois mois, plus de 100 véhicules électriques ont été écoulés, un volume équivalent à celui enregistré sur les trois dernières années cumulées, a indiqué Nafaâ Baccari, directeur général de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (ANME).

Cette progression notable s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de transition énergétique, qui vise à porter à 50 % la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité et à réduire les émissions de carbone de plus de 46 %. Dans cette optique, le secteur du transport, considéré comme l'un des plus énergivores et les plus polluants, apparaît comme un levier prioritaire.

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Selon le responsable, les mesures fiscales adoptées récemment ont joué un rôle déterminant dans cette évolution. La loi de finances 2026 a introduit une exonération totale des droits de douane sur les véhicules électriques, une réduction de la TVA à 7 %, ainsi qu'une baisse de 50 % des frais de circulation et d'immatriculation. Ces dispositions ont entraîné une baisse des prix estimée à environ 30 %, contribuant à rendre ces véhicules plus accessibles et à stimuler la demande.

Une offre en expansion et des prix en baisse

Dans ce contexte, le marché tunisien s'est considérablement diversifié, avec près de 40 modèles de voitures électriques actuellement disponibles. Cette concurrence accrue a favorisé une meilleure accessibilité, certains modèles étant désormais proposés à des prix proches de ceux des véhicules thermiques, autour de 50 000 dinars. D'autres modèles, plus haut de gamme, peuvent toutefois atteindre près de 150 000 dinars, en fonction des caractéristiques techniques et des attentes des consommateurs.

Le directeur général de l'ANME a souligné que la tendance générale des prix est orientée à la baisse, une évolution appelée à se poursuivre avec l'intensification de la concurrence et l'élargissement de l'offre.

Vers un réseau national de recharge et une filière industrielle locale

Parallèlement à la montée en puissance du marché, les autorités tunisiennes accélèrent le développement des infrastructures de recharge. Actuellement, le pays compte environ 200 points de recharge pour plus de 400 véhicules électriques en circulation. L'objectif affiché est d'atteindre 10 000 points de recharge d'ici 2030.

Dans ce cadre, un nouveau cahier des charges est en cours de finalisation. Il permettra aux entreprises et aux particuliers d'investir dans la création de stations de recharge à travers l'ensemble du territoire. Les procédures d'installation devraient être simplifiées et accompagnées d'incitations, tandis qu'une plateforme numérique dédiée facilitera la localisation des bornes pour les usagers.

S'agissant des tarifs de recharge, ils seront libéralisés et dépendront de plusieurs facteurs, notamment le niveau d'investissement, la localisation des stations et la concurrence entre opérateurs.

Le responsable a en outre ajouté que la Tunisie affiche des ambitions industrielles dans ce secteur. La loi de finances 2026 prévoit des mesures de soutien à la fabrication locale, notamment dans le domaine des batteries, composant central des véhicules électriques. Les matières premières bénéficient d'exonérations fiscales et d'un taux de TVA réduit, afin d'encourager les industriels à se positionner sur ce créneau.

Selon Nafaâ Baccari, certains acteurs ont déjà entamé la production de batteries, ouvrant la voie à l'émergence, à moyen terme, d'une véritable industrie nationale des véhicules électriques en Tunisie.