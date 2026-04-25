Tunisie: Ce lundi, le pays sans taxis ?

La Fédération nationale du transport a annoncé qu'une grève générale du secteur du transport non régulier de personnes qui inclue taxi individuel, taxi collectif, taxi touristique, louage et transport rural, est prévue pour le lundi 27 avril 2026. Et ceci sera de mise sur tout le territoire de la République.

Intervenant à ce propos sur les ondes de Jawhara FM, M. Adel Arfa, représentant de la Chambre syndicale nationale du taxi individuel et porte-parole de la Fédération nationale du transport, a laissé entendre que cette décision fait suite à une série de réunions avec l'autorité de tutelle.

« La dernière en date, tenue avec la Direction générale des transports terrestres, n'a abouti à aucun résultat concret », a-t-il indiqué.

Il a précisé que les points de désaccord portent principalement sur le retard de mise en oeuvre d'un précédent procès-verbal de réunion stipulant une augmentation des tarifs, laquelle devait entrer en vigueur avant la fin du mois de mars dernier.

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M. Arfa a ajouté que les professionnels du secteur subissent une hausse excessive des coûts d'exploitation, incluant les tarifs d'assurance, le prix des véhicules, les pièces de rechange, ainsi que le coût de la vie en général.

Il a par ailleurs dénoncé le refus catégorique des compagnies d'assurance de couvrir les véhicules de transport non régulier, le cas échéant de leur imposer des primes exorbitantes dépassant le double du tarif habituel.