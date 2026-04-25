Tunisie: Kef - Remise des clés de 27 logements sociaux

Dans le cadre du Programme spécifique de logement social, une cérémonie de remise des clés de 27 logements individuels a eu lieu ce samedi 25 avril 2026 dans la ville de Tajerouine.

Pour l'occasion et lors d'une visite de travail qu'il a effectué dans le gouvernorat du Kef, le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Slaheddine Zouari, a précisé que ce projet s'étend sur une superficie de 5 000 m². Il a ajouté que chaque logement dispose d'une surface couverte de 45 m², comprenant une chambre, un salon et une cuisine, avec une possibilité d'extension ou d'aménagement à l'étage.

Dans une déclaration accordée au micro de Jawhara FM, le ministre a indiqué que parmi les bénéficiaires de ces logements, figurent des blessés de la Révolution ainsi que des affiliés à la Fondation Fida.

Il a également rappelé que, de par le passé, le gouvernorat du Kef a déjà bénéficié de logements sociaux dans le cadre de ce même programme.

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A noter qu'une nouvelle tranche, dont les appels d'offres seront lancés cette année, porte sur 2 600 unités d'habitation réparties sur plusieurs gouvernorats, dont celui du Kef.

M. Zouari a par ailleurs noté que sa visite au Kef est une occasion pour inspecter plusieurs projets de développement et de réhabilitation routière dans différentes délégations.

Concernant le projet d'autoroute du Kef, le ministre a révélé que les études sont à un stade avancé tout en soulignant qu'une enveloppe de 25 millions de dinars a été allouée à la libération de l'emprise foncière. Il a exprimé à ce titre l'espoir de voir cette procédure franchir une étape majeure au cours de l'année actuelle.