Tunisie: Un nouveau projet solaire de 1 MW validé dans le gouvernorat de Gabès

Une autorisation a été accordée à la société "ZWINERGIE" pour l'exploitation d'une unité de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance de 1 mégawatt, dans la délégation d'El Hamma, dans le gouvernorat de Gabès.

Cette décision est prévue par un arrêté de la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie en date du 17 avril 2026, publié, vendredi, au Journal Officiel de la République Tunisienne.(JORT).

L'autorisation est octroyée pour une durée de vingt ans à compter du 5 février 2026, avec possibilité de prorogation conformément aux dispositions du décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016, fixant les conditions et modalités de réalisation des projets de production et de vente d'électricité à partir des énergies renouvelables, tel que modifié et complété par le décret n° 2020-105 du 25 février 2020, ainsi qu'au contrat type approuvé par l'arrêté ministériel du 9 octobre 2024.