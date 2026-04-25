Angola: Filipe Zau réaffirme la propriété intellectuelle comme pilier du développement culturel

Luanda — Le ministre de la Culture, Filipe Zau, a réaffirmé jeudi à Luanda la valeur stratégique de la propriété intellectuelle, instrument essentiel au développement culturel, économique et social du pays.

Lors de la cérémonie conjointe marquant la Journée mondiale du livre et des auteurs, célébrée le 23 avril, et la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, célébrée le 26 avril, il a déclaré que ces dates invitent à réfléchir au rôle transformateur de la lecture et de la création artistique dans la société.

Il a souligné que la propriété intellectuelle constitue l'un des piliers des sociétés modernes, fondées sur le savoir, la créativité et l'innovation.

Le ministre a toutefois reconnu l'existence de défis importants dans le secteur, notamment un manque de connaissances concernant les mécanismes de protection et de gestion de la propriété intellectuelle parmi les créateurs et les acteurs culturels.

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« Le programme de cette célébration témoigne de l'engagement ferme du gouvernement à valoriser les livres, à renforcer la protection de la propriété intellectuelle et à défendre sans relâche le droit d'auteur », a-t-il affirmé.

Le gouvernant a également défendu la nécessité d'une meilleure reconnaissance et d'une rémunération plus juste des auteurs pour leur contribution à l'affirmation de l'identité culturelle angolaise, exprimant la volonté de positionner l'Angola comme un pôle de créativité, d'innovation et de production intellectuelle en Afrique.

Par ailleurs, il a souligné l'importance d'une meilleure information des artistes sur le fonctionnement du droit d'auteur, insistant sur le fait que l'accent ne doit pas être mis uniquement sur la perception des rémunérations, mais surtout sur la compréhension des procédures d'enregistrement, de gestion et d'évaluation des oeuvres.

Selon le ministre, les musiciens, les artistes visuels et les inventeurs doivent savoir comment enregistrer leurs créations, comment obtenir une reconnaissance internationale et comment garantir la reconnaissance et la rémunération qui leur sont dues dans le cadre juridique existant.

« Il est essentiel que les médias et les autres utilisateurs respectent le droit d'auteur, en veillant à ce que les droits des musiciens et des chanteurs soient dûment reconnus », a-t-il averti.

Cette rencontre a été organisée par le ministère de la Culture, par l'intermédiaire du Service national du droit d'auteur et des droits connexes, en partenariat avec l'Institut angolais de la propriété industrielle et d'autres acteurs de la lutte contre le piratage, et a bénéficié du soutien de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Cette initiative vise à renforcer la valorisation de la créativité et la protection du droit d'auteur en Angola, ainsi qu'à sensibiliser le public au rôle de la propriété intellectuelle comme moteur d'innovation et de développement économique.