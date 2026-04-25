Angola: Un ancien président capverdien souligne la coopération historique avec le pays

Luanda — L'ancien président capverdien, Pedro Pires, a déclaré ce vendredi à Luanda que sa visite en Angola avait permis de renforcer les liens institutionnels avec le chef d'État angolais, João Lourenço, et d'évoquer des projets liés à la préservation de la mémoire historique des pays africains lusophones.

S'adressant à la presse après une rencontre de courtoisie à Cidade Alta, Pedro Pires a expliqué s'être rendu en Angola pour recevoir un prix du magazine Forbes Africa, profitant de l'occasion pour féliciter le président angolais et lui remettre le premier tome de ses mémoires.

Selon l'ancien homme d'État, la rencontre a également permis d'aborder un projet en cours sur l'histoire des luttes de libération des PALOP (pays africains lusophones), et de remercier l'Angola pour son soutien à cette initiative.

Pedro Pires a également souligné avoir exprimé au président João Lourenço ses meilleurs voeux de succès dans l'exercice de ses « hautes et complexes fonctions » à la tête du pays.

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Durant son séjour, l'ancien dirigeant a évoqué les progrès accomplis en Angola, affirmant que sa visite lui avait permis de revoir de vieux amis et de constater le développement réalisé ces dernières années.

Parmi les points qu'il a abordés, il a fait part de son impression positive concernant le nouvel aéroport international de Luanda, qu'il a considéré comme un symbole de progrès et de la capacité du pays à réaliser de grandes choses à l'avenir.

« C'est réjouissant de voir que le pays avance et progresse, ce qui est positif pour nous tous », a-t-il déclaré.

Pedro Pires est reconnu comme l'une des figures centrales de l'histoire politique de l'archipel, son parcours étant marqué par la lutte pour l'indépendance et la consolidation de la démocratie.

Né le 29 avril 1934 sur l'île de Fogo, il rejoint le mouvement de libération mené par Amílcar Cabral, jouant un rôle actif au sein du PAIGC et dans les négociations avec le Portugal qui aboutissent à l'indépendance du Cap-Vert en 1975.

Après la proclamation de l'indépendance, il accède au poste de Premier ministre, fonction qu'il occupe de 1975 à 1991, dirigeant le premier gouvernement du pays dans un contexte de grands défis économiques et sociaux.

Durant cette période, il promeut des politiques de développement et figure parmi les acteurs de l'ouverture au multipartisme, initiée en 1990.

Quelques années plus tard, il est élu président de la République, poste qu'il occupe de 2001 à 2011, période durant laquelle il consolide la stabilité politique, la croissance économique et affirme le Cap-Vert comme une référence démocratique en Afrique.

Pour l'ensemble de sa carrière, Pedro Pires a reçu le prix Mo Ibrahim de la bonne gouvernance en Afrique en 2011, une distinction internationale récompensant les dirigeants africains qui se distinguent par leur gouvernance exemplaire.

Considéré comme un homme politique modéré et un fervent défenseur de la paix, Pedro Pires est également reconnu pour son engagement en faveur des droits de l'homme et de la coopération internationale, ayant joué un rôle déterminant dans la construction de l'État capverdien moderne.

Après avoir quitté la présidence, il est resté actif dans la vie publique, dirigeant la Fondation Amílcar Cabral et créant l'Institut Pedro Pires pour le leadership.

Il participe également régulièrement à des initiatives liées à la gouvernance et à l'intégration africaine.

Ce même jour (vendredi), le chef de l'État angolais a reçu Graça Simbine Machel Mandela, ancienne Première dame de la République d'Afrique du Sud.

À l'issue de cette rencontre, l'interlocutrice du chef de l'État angolais n'a fait aucune déclaration à la presse.