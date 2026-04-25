Angola: Le projet Bita vise à fournir de l'eau potable à quatre millions de consommateurs

Luanda — Le projet d'approvisionnement en eau de Bita, qui sera achevé d'ici la fin de cette année, vise à fournir de l'eau potable à quatre millions de personnes dans la province de Luanda, a annoncé vendredi, dans capitale angolaise, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges.

Avec une exécution physique d'environ 50%, le projet couvrira les municipalités de Belas, Kilamba, Camama et Talatona, atteignant les quartiers de Quenguela, Vila Verde, Cabolombo, Ramiros et Morro dos Veados.

En outre, Bita atteindra également les localités de Vila Flor, Simione, Chimbicato, Nginga MBandi, 4 de Abril, Jardim do Éden, Benfica, Patriota, Dangereux, Zona Verde et Benvindo, selon João Baptista Borges.

Dans une déclaration à la presse, à l'issue d'une visite de chantier pour inspecter les travaux de construction de ce projet, le ministre a assuré que dans les zones Nord et Centre de la province de Luanda, la distribution d'eau serait considérablement améliorée grâce à l'achèvement du projet de Bita.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le responsable a souligné que l'infrastructure comprend la construction d'une station de traitement d'eau potable d'une capacité de 295 200 mètres cubes, complétée par un réseau de distribution d'environ 3 500 kilomètres et desservant quelque 170 000 foyers.

Le ministre de l'Énergie et de l'Eau a également indiqué que le projet comprend la collecte, le traitement, le transport et la distribution de l'eau, ainsi que le renforcement des centres de distribution de Bita, Cabolombo, Ramiros, Mundial, Benfica 2 et Camama, garantissant une meilleure couverture et une efficacité opérationnelle accrue.

« Au vu des progrès constatés lors de la visite, le projet est achevé à plus de 50 %, ce qui témoigne de l'engagement du gouvernement à accélérer les investissements prioritaires ayant un impact direct sur la vie de la population », a-t-il souligné.

Le ministre de l'Énergie et de l'Eau a précisé que l'achèvement de cette infrastructure est prévu pour la fin de l'année, constituant ainsi une nouvelle étape importante dans la stratégie de l'Exécutif visant à développer les infrastructures de base, améliorer les services essentiels et promouvoir la qualité de vie de la population.

Lors de la visite, la délégation, qui comprenait également le gouverneur de Luanda, Luís Nunes, a évalué l'état d'avancement des travaux de l'infrastructure destinée à renforcer l'approvisionnement en eau potable de la capitale et à répondre à la croissance urbaine et démographique de Luanda.