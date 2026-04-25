Angola: Le directeur général du SME plaide pour un renforcement des contrôles et une modernisation institutionnelle

Luanda — Le directeur général du Service de Migration et des Étrangers (SME), José Coimbra Baptista, a reconnu, vendredi 24, la nécessité d'intensifier les actions de contrôle afin de prévenir les pratiques illicites et de garantir le strict respect des normes régissant le séjour et les activités des ressortissants étrangers dans le pays.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture des festivités marquant le 50e anniversaire de la création du service, célébré le 19 du mois en cours, le responsable a souligné que l'institution devait également poursuivre son processus de modernisation, notamment à travers l'intégration de nouveaux canaux de services virtuels et la mise en oeuvre de systèmes intelligents pour le contrôle migratoire, la gestion documentaire et la prévention des risques.

Selon lui, ces mesures visent à améliorer la précision, la célérité et la fiabilité du traitement des actes administratifs, ouvrant ainsi la voie à une évolution progressive vers des services entièrement numériques, avec une réduction significative de l'usage du papier.

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Il a également insisté sur l'importance de renforcer l'interopérabilité avec les autres institutions de l'État, afin de permettre le partage d'informations en temps réel et d'assurer une plus grande cohérence dans la mise en oeuvre des politiques publiques.

Sur le plan des ressources humaines, José Coimbra Baptista a jugé essentiel d'institutionnaliser un système de formation continue pour les spécialistes des migrations, ainsi que de procéder à la certification de l'École nationale de migration (ENAMI), dans le but de garantir des niveaux élevés de qualification et de professionnalisme.

Il a en outre évoqué la nécessité d'assurer la mise en oeuvre de processus extraordinaires de régularisation des citoyens étrangers, ainsi que la poursuite de la participation au projet pilote UNIVISA, dans le cadre de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), en vue de renforcer l'intégration régionale et de faciliter la mobilité.

Dans un contexte mondial de plus en plus dynamique, le responsable a estimé que le SME devait évoluer d'une approche essentiellement sécuritaire vers une institution également tournée vers la production de connaissances, capable de soutenir la prise de décisions stratégiques dans les domaines de la migration et du développement.

Au cours de son intervention, il a appelé à l'engagement collectif des fonctionnaires, soulignant l'importance du travail, de la discipline, du sens du devoir et du respect des valeurs institutionnelles, afin que le SME continue de s'affirmer comme une institution de référence.

Évoquant le parcours de l'institution, il a mis en avant des avancées significatives, notamment la construction et la modernisation du siège national à Luanda, ainsi que l'acquisition d'un immeuble de sept étages, renforçant les capacités administratives et les conditions de travail.

Il a également mentionné l'expansion des infrastructures à l'échelle nationale, la création et l'extension de guichets de service, ainsi que la modernisation des postes de contrôle aux frontières, en particulier dans les aéroports internationaux du 4 de Fevereiro et Dr António Agostinho Neto, désormais équipés de systèmes biométriques.

Parmi les autres acquis, il a cité la création de centres de détention pour étrangers en situation irrégulière, la mise en place de centres d'émission de documents à Luanda et Huambo, l'introduction de plateformes numériques et le renforcement des moyens opérationnels.