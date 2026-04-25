Angola: Le journalisme économique demeure un pilier de la démocratie et de la transparence dans la gestion publique

Luanda — L'engagement des professionnels des médias confirme que le journalisme économique angolais continue de s'affirmer comme un pilier essentiel de la démocratie, de la transparence et d'un débat public responsable dans la gestion des affaires publiques, a déclaré Luciano Canhanga, directeur du Bureau de la communication institutionnelle du ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, ce vendredi à Luanda.

S'exprimant lors de l'ouverture du séminaire consacré à l'exploration et à la production de pétrole, de gaz et d'énergies renouvelables, organisé par l'Association angolaise des journalistes économiques (AJECO), le responsable a souligné que le secteur est pleinement conscient de l'importance d'une communication claire, contextualisée et factuelle.

Selon Luciano Canhanga, un journalisme de qualité contribue à la compréhension par le public des politiques, des projets et des impacts économiques et sociaux des actions entreprises, rappelant qu'un journalisme inexact peut engendrer confusion, désinformation et méfiance.

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« Nous vivons à une époque marquée par une accélération de la circulation de l'information, des réseaux sociaux qui amplifient les opinions et une remise en question croissante de la crédibilité de l'information. Dans ce contexte, le rôle du journaliste devient plus exigeant et plus noble encore, car informer requiert rigueur, méthode et responsabilité », a-t-il souligné.

Il a donc défendu la nécessité de renforcer la pratique de la communication sociale, qui contribue à tisser des liens entre la gouvernance publique et la société, les centres de décision et les communautés locales, ainsi qu'entre le présent et l'avenir souhaités pour l'Angola.

De son côté, le président de l'Association angolaise des journalistes économiques (AJECO), João Joaquim, a déclaré que, depuis sa création il y a trente ans, l'AJECO a joué un rôle moteur dans la formation et la spécialisation des journalistes, contribuant ainsi à la production d'une information de qualité dans un contexte difficile.

À cette occasion, il a annoncé le lancement d'un ouvrage littéraire dont l'objectif principal est de retracer l'histoire du journalisme économique angolais, de ses origines aux défis contemporains, en soulignant le rôle essentiel de l'AJECO dans la promotion d'une information économique qui responsabilise, éduque et sensibilise la société, allant au-delà du simple reportage factuel.

Le séminaire de formation sur « L'exploration et la production de pétrole, de gaz et d'énergies renouvelables » était organisé par AJECO, en partenariat avec Sonangol, et a réuni des journalistes de divers médias nationaux.