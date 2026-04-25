Angola: La police à Zaïre déjoue le trafic de marchandises vers le pays

Mbanza Kongo — Diverses marchandises, dont des produits pétroliers, destinées à la contrebande vers la République démocratique du Congo (RDC), ont été saisies jeudi par la police douanière et fiscale dans la province de Zaïre.

Le porte-parole de la police nationale à Zaïre, le commissaire Luís Bernardo, a déclaré à la presse vendredi que 369 litres de carburant (diesel et essence) destinés à être introduits clandestinement dans ce pays voisin ont été saisis dans la municipalité de Soyo.

Selon une source, la saisie a été effectuée lors de patrouilles à pied menées par la police fiscale sur le canal du fleuve Santo António.

« Le carburant a été trouvé sur les rives du fleuve Zaïre, conditionné dans des bidons de 25 et 30 litres. Il est présumé qu'il était prêt à être expédié vers la RDC », a indiqué le porte-parole. Le propriétaire des marchandises a pris la fuite, a-t-il ajouté.

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Par ailleurs, Luís Bernardo a également indiqué que, jeudi, les agents des douanes et de la police fiscale en poste à Luvo, ville frontalière, ont empêché la sortie de divers produits vers la RDC, suite à une tentative de fraude fiscale.

Il a précisé qu'il s'agissait de 200 nattes en plastique et de quatre cartons contenant 48 bouteilles isothermes importées, découverts dans une cachette à environ un kilomètre de la zone douanière.

« Le propriétaire non identifié concentrait la marchandise au même endroit afin de franchir ensuite la frontière par des voies clandestines, et ainsi ne pas payer de droits de douane », a expliqué la source.

Les marchandises saisies ont été remises au poste de douane de Luvo, rattaché à la 1re Région de l'Administration générale des impôts.