Angola: L'ANPG souligne la forte croissance de 7 % des entreprises nationales dans la chaîne de valeur

Luanda — La part des entreprises angolaises dans la valeur contractuelle du secteur pétrolier et gazier est passée de 3 % à 7 % entre 2022 et 2025, a souligné Maura Nunes, responsable du contenu local à l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG), ce vendredi à Luanda.

Intervenant lors du Forum Angola-Italie « Pétrole et gaz : Objectif 20 % de contenu local », elle a insisté sur le fait que la part des entreprises 100 % angolaises, qui ne représentait en 2022 que 3 % du marché, a atteint 7 % en trois ans.

Maura Nunes a expliqué cette croissance par la mise en oeuvre effective du décret présidentiel 271/20 du 20 octobre, qui établit le cadre juridique du contenu local.

Selon elle, cette croissance « n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de politiques cohérentes et des efforts déployés par les entreprises nationales pour acquérir les compétences techniques nécessaires ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Maura Nunes a précisé que, durant la période analysée, l'ANPG a approuvé des contrats d'une valeur d'environ 54 milliards de dollars, dont 74 % ont été attribués selon un régime préférentiel et 22 % selon un régime concurrentiel.

« Ces chiffres démontrent que nous favorisons réellement la participation des entreprises nationales, tout en maintenant un environnement concurrentiel et transparent », a-t-elle déclaré.

Maura Nunes a ajouté qu'environ 90 % des fonds ont été alloués à des entreprises angolaises (enregistrées en Angola).

Dans des déclarations à la presse, la présidente de l'Association des entreprises autochtones de l'industrie pétrolière angolaise (ASSEA), Berta Issa, a plaidé pour un renforcement des partenariats stratégiques avec les entreprises italiennes, en vue du transfert de connaissances et de technologies afin de rendre les entreprises locales plus robustes et mieux préparées à la concurrence sur le marché mondial.

Elle a souligné que l'ASSEA s'efforce de garantir que les prestataires de services locaux soient en mesure de répondre aux exigences internationales, en promouvant l'efficacité énergétique et le développement durable dans les secteurs extractif et industriel.

Selon elle, la stabilité du climat des affaires en Angola a été un facteur déterminant pour les investisseurs étrangers, et de nouveaux protocoles de coopération devraient être finalisés dans les prochains mois, visant à créer des emplois et à consolider le tissu économique angolais.

Pour sa part, le président de la Chambre de commerce et d'industrie Angola-Italie (CCIAI), Mário Cabrini, a souligné l'importance d'attirer davantage d'investissements italiens sur le marché angolais, insistant sur le rôle fondamental du transfert de technologies et de savoir-faire européen dans le processus de diversification économique en cours dans le pays.

Il a également réaffirmé la nécessité de nouer des partenariats stratégiques permettant aux entreprises locales d'accroître leur capacité de production et leur compétitivité, en tirant parti des lignes de crédit et des opportunités d'affaires offertes par les relations bilatérales entre Luanda et Rome.

Mário Cabrini a souligné que la coopération entre l'Angola et l'Italie s'est intensifiée ces dernières années, notamment dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'agriculture et de l'industrie.

Le Forum Angola-Italie a réuni des personnalités du secteur, des membres de la Chambre de Commerce Angola-Italie, des partenaires et des experts du secteur de l'énergie, tous mobilisés pour renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays.

Cet événement offre une plateforme d'échange sur les enjeux locaux et les actions concrètes dans le secteur pétrolier et gazier, et constitue une nouvelle occasion de développer son réseau et de découvrir les opportunités offertes par ce secteur, avec une prime de 20 %.