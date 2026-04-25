Angola: Cadre juridique du financement collaboratif soumis aux commissions de l'Assemblée nationale pour examen approfondi

Luanda — Les députés de l'Assemblée nationale ont examiné et approuvé à l'unanimité, ce vendredi, dans leurs grandes lignes, le projet de loi sur le cadre juridique du financement collaboratif, visant à offrir des sources alternatives de financement pour l'activité économique et un soutien aux projets d'entreprises.

Le projet de loi, adopté par 159 voix pour, établit les règles nécessaires à la protection des particuliers auxquels un entrepreneur sollicite publiquement, par voie informatique, l'allocation de leurs économies, garantissant ainsi la sécurité et la crédibilité du système financier.

De même, le texte vise à garantir la sécurité et la crédibilité du système financier en imposant un ensemble d'obligations organisationnelles et déontologiques à tous les acteurs du marché.

Il établit également le régime de sanctions applicable aux campagnes de financement participatif, en définissant les amendes correspondant aux infractions considérées comme très graves, graves et mineures.

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Selon le vice-président du parti PH, Fernando Hombo Diniz, qui a présenté les procès-verbaux de vote, cette initiative représente une avancée technique significative, en phase avec les exigences d'un marché de plus en plus dynamique et numérique.

Selon le parlementaire, cette proposition pourrait contribuer à la diversification de l'économie nationale en créant de meilleures conditions de financement pour les entreprises, en encourageant la participation des investisseurs et en favorisant le développement durable du marché des capitaux angolais.

Il a également ajouté que cette mesure a le potentiel de renforcer l'inclusion financière en élargissant l'accès des citoyens et des familles aux mécanismes de financement.

Le parlementaire a également souligné le renforcement de la transparence, jugé essentiel pour créer un environnement commercial plus prévisible et compétitif.

De son côté, le groupe parlementaire de l'UNITA a également exprimé, par la voix du député David Kissadila, son soutien à l'initiative.

Cependant, le député a émis des réserves quant au contexte politique de la proposition, arguant que de telles mesures peuvent être utilisées de manière stratégique à l'approche des élections.

Il a réitéré son soutien à la proposition, estimant qu'elle peut bénéficier aux citoyens et contribuer au développement du pays.