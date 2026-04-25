Angola: Le ministre des Ressources minérales souhaite des améliorations contractuelles dans l'exploitation pour l'expansion des diamants angolais

Dundo — Le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino de Azevedo, a exprimé jeudi à Lunda-Norte la nécessité d'améliorer les aspects contractuels de l'exploitation, la légalisation, la transparence et la commercialisation, afin de renforcer l'image des diamants naturels angolais sur le marché international.

S'exprimant devant la presse en marge de l'inauguration du Centre de tri des diamants de la Compagnie minière de Chitotolo, dans la municipalité de Canzar, le ministre a également souligné la lutte constante contre l'exploitation minière illégale de diamants, les violations des réglementations environnementales, le blanchiment d'argent et autres fléaux qui affectent l'économie angolaise.

Concernant le centre inauguré, le ministre a déclaré qu'il s'agit d'une unité de sélection des diamants qui permettra d'améliorer le processus de production grâce aux avancées technologiques qu'elle apporte au secteur diamantaire, ainsi que ses composantes économiques et sociales.

Le responsable a rappelé que la production de diamants en Angola était passée de neuf millions à quinze millions de carats par an en 2025, un produit commercialisé selon les tarifs du marché international, à l'instar de l'or, du pétrole et d'autres ressources naturelles.

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Dans le secteur pétrolier, selon le ministre, le pays connaît une baisse de production due à divers facteurs, principalement le manque d'appels d'offres pour de nouveaux blocs et l'arrêt des activités de prospection, de recherche et de développement.

Le ministre Diamantino de Azevedo a toutefois souligné la nécessité de construire davantage de raffineries de pétrole afin que le pays puisse atteindre l'autosuffisance en matière de production et d'exportation de cette ressource, contribuant ainsi à la croissance des recettes et de l'économie nationale.

Par ailleurs, il a mis en avant les progrès réalisés dans les secteurs de l'industrie, de la production d'engrais, de l'agriculture, des biocarburants, du fer et de l'énergie, entre autres, grâce à l'implication du secteur privé. Ces progrès ont permis d'accroître la productivité, les recettes fiscales et la sécurité alimentaire.

Le centre de tri de la société minière de Chitotolo permettra un meilleur traitement des diamants grâce à des technologies plus avancées. Sa capacité de traitement est de 120 tonnes par jour, soit l'équivalent de 60 mètres cubes de concentré de diamants, ce qui représente une augmentation de 140 % par rapport à la capacité précédemment installée.

L'inauguration de cette infrastructure s'inscrit dans le cadre des célébrations de la journée des mineurs angolais et du 30e anniversaire de l'entreprise, qui sera fêté le 27 avril.