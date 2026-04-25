Angola: Inter - Petro affiche des quarts de finale de la Coupe d'Angola

Luanda — La rencontre entre Petro de Luanda et Interclube constitue l'affiche des quarts de finale de la Coupe d'Angola, qui se jouera mercredi prochain (29), au Stade 22 de Junho, dans la capitale angolaise.

Le tirage au sort a eu lieu vendredi, à l'amphithéâtre du siège de la Fédération Angolaise de Football (FAF). Les deux équipes se retrouveront sept jours après le match nul et vierge de la Liga Unitel Girabola 2025-26.

En plus de l'affrontement entre "police" et "pétroliers", les quarts de finale comprennent également les matchs : Wiliete de Benguela - Desportivo da Huíla (stade d'Ombaka), Nedji Academia - Kabuscorp de Palanca (stade de Coqueiros) et São Salvador do Kongo - Desportivo da Lunda Sul (stade Álvaro Buta).

Pour atteindre ce stade, Petro de Luanda a éliminé l'Académica do Lobito avec une éclatante victoire 4-0, tandis que l'Interclube a éliminé le FC Bravos de Maquis 3-2 aux tirs au but.

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Nedji Academia, nouveau venu dans la compétition, a surpris le Sagrada Esperança en l'éliminant 3-1, tandis que Wiliete a battu le Primeiro de Agosto (4-3), également aux tirs au but.

Le Kabuscorp de Palanca a battu le Guelson FC 3-0 et le Desportivo da Huíla a battu le Sporting Clube de Luanda 3-0.

Les demi-finales auront lieu le 27 et la finale se jouera le 31 mai.

Avec 15 titres, les "tricolores" (Petro) sont les détenteurs du record de la compétition, suivis par le Primeiro de Agosto (six), l'Interclube et le Primeiro de Maio de Benguela (trois chacun). Kabuscorp est l'actuel détenteur du trophée, après avoir battu Primeiro de Agosto en finale 1-0.