Afrique: BAL - La Conférence Sahara détermine les équipes qualifiées pour les play-offs

Luanda — La Conférence Sahara de la Ligue Africaine de Basketball (BAL) débute ce vendredi soir à Rabat, au Maroc, et déterminera les quatre équipes qualifiées pour les play-offs.

La compétition, qui se déroulera au Pavillon Prince Moulay Abdellah jusqu'au 3 mai, accueillera pour la première fois les équipes Maktown Flyers du Nigéria et JCA Kings de Côte d'Ivoire.

Parmi les principaux prétendants à la qualification, on retrouve Al Ahly (Égypte), vainqueur de l'édition 2023, ainsi que l'ASC Ville de Dakar, finaliste battu par les Égyptiens cette année-là.

La compétition réunit six équipes : FUS Rabat (Maroc), Al Ahly (Égypte), ASC Ville de Dakar (Sénégal), Club Africain (Tunisie), JCA Kings (Côte d'Ivoire) et Maktown Flyers (Nigeria).

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Le match d'ouverture opposera le Club Africain à l'équipe sénégalaise de Ville de Dakar.

Pour les play-off, qui se dérouleront à Kigali, capitale du Rwanda, du 22 au 31 mai, les équipes Petro de Luanda (Angola), RSSB Tigers (Rwanda), Al Ahly (Libye) et Dar City (Tanzanie) se sont qualifiées après avoir participé à la Conférence Kalahari à Pretoria en mars.

Petro de Luanda est la seule équipe à avoir disputé toutes les éditions de cette compétition, et son joueur le plus utilisé est le meneur Childe Dundão, avec 1 073 minutes de jeu.

Le tournoi a déjà été remporté par Zamalek (Égypte) en 2021, Monastir (2022), Al Ahly (2023), Petro de Luanda (2024) et Al Ahly Tripoli (2025). WR/LUZ