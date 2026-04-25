Afrique: BAL - La Conférence Sahara détermine les équipes qualifiées pour les play-offs

24 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — La Conférence Sahara de la Ligue Africaine de Basketball (BAL) débute ce vendredi soir à Rabat, au Maroc, et déterminera les quatre équipes qualifiées pour les play-offs.

La compétition, qui se déroulera au Pavillon Prince Moulay Abdellah jusqu'au 3 mai, accueillera pour la première fois les équipes Maktown Flyers du Nigéria et JCA Kings de Côte d'Ivoire.

Parmi les principaux prétendants à la qualification, on retrouve Al Ahly (Égypte), vainqueur de l'édition 2023, ainsi que l'ASC Ville de Dakar, finaliste battu par les Égyptiens cette année-là.

La compétition réunit six équipes : FUS Rabat (Maroc), Al Ahly (Égypte), ASC Ville de Dakar (Sénégal), Club Africain (Tunisie), JCA Kings (Côte d'Ivoire) et Maktown Flyers (Nigeria).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le match d'ouverture opposera le Club Africain à l'équipe sénégalaise de Ville de Dakar.

Pour les play-off, qui se dérouleront à Kigali, capitale du Rwanda, du 22 au 31 mai, les équipes Petro de Luanda (Angola), RSSB Tigers (Rwanda), Al Ahly (Libye) et Dar City (Tanzanie) se sont qualifiées après avoir participé à la Conférence Kalahari à Pretoria en mars.

Petro de Luanda est la seule équipe à avoir disputé toutes les éditions de cette compétition, et son joueur le plus utilisé est le meneur Childe Dundão, avec 1 073 minutes de jeu.

Le tournoi a déjà été remporté par Zamalek (Égypte) en 2021, Monastir (2022), Al Ahly (2023), Petro de Luanda (2024) et Al Ahly Tripoli (2025). WR/LUZ

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.