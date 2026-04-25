Angola: Le paludisme tue 200 personnes en trois mois à Huambo

Sambo — Deux cents personnes sont décédées du paludisme entre janvier et mars de cette année dans la province de Huambo, contre 246 décès enregistrés durant la même période en 2025.

Ce chiffre a été rendu public vendredi par le responsable local du programme de lutte contre le paludisme, Tomás Fortes Bernardo, lors de la cérémonie provinciale organisée en amont de la Journée mondiale du paludisme, célébrée le 25 avril.

Le responsable a précisé que ces décès font partie de 261 000 cas diagnostiqués au cours des trois premiers mois de l'année, soit 54 448 de moins qu'à la même période en 2025.

Il a ajouté que la municipalité de Longonjo enregistre le plus grand nombre de cas, avec 14 475 patients, tandis que Caála et Ecunha présentent des taux de mortalité élevés, respectivement compris entre 0,6 et 1,1 %.

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Il a donc indiqué que les autorités sanitaires poursuivent la mise en oeuvre de divers programmes de prévention, tels que le projet Uwayele Vimbo (Santé au village, en umbundu, la langue nationale), ainsi que des campagnes de fumigation à domicile et hors domicile.

Tomás Fortes Bernardo a rappelé que, durant cette période, 230 000 moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action, destinées aux femmes enceintes et aux enfants de moins de cinq ans, ont été distribuées dans les 17 municipalités de la province.

A son tour, le chef du département de la Santé publique de la province de Huambo, Isaac Cassanje, a déclaré que le paludisme, sans traitement adéquat, peut freiner le développement socio-économique, d'où l'importance fondamentale de la participation citoyenne aux programmes de prévention.

Il a insisté sur la nécessité d'utiliser correctement les moustiquaires afin de prévenir de nouveaux décès dus à cette maladie transmise par les piqûres de moustiques.

Les statistiques du secteur de la santé indiquent qu'en 2025, 974 902 cas de paludisme ont été enregistrés, dont 879 décès, tandis qu'en 2024, 975 544 patients ont été diagnostiqués, avec 696 décès.