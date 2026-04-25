Angola: Ouverture de la 4e édition du Festival Angojazz

Luanda — La 4e édition du Festival national Angojazz s'est ouverte jeudi à Luanda, à la galerie Arte e Cultura, avec pour objectif de promouvoir et de valoriser davantage ce style musical en Angola.

Se déroulant jusqu'au 26 avril, selon l'association coordinatrice Nel Jazz, le festival rendra hommage à Tonito Fortunato, Dionísio Rocha, António Madiata et Sassa Tchokwê.

Il a souligné que le festival mettra en vedette des artistes tels que Dimbo Makiesse, A'mosi Just Label, Cassilva, Kark Sumba et Nel Jazz, ainsi que des invités internationaux venus des États-Unis (DeWitt Fleming), du Venezuela (Mariana Martinz) et de France (Jean Renan).

Il a également mentionné la présence attendue d'artistes comme Sul Jazz, Café Jazz, Sons do Mayombe, Tuzolana Jazz Band, Nelton Quartet, Paulo Jazz et Keyla Negro.

Il a précisé que leur intention est de valoriser l'identité culturelle du pays, en mettant en avant la musicalité du jazz et en privilégiant les langues nationales.

Pour sa part, Délcio Van-Dúnem, petit-fils de Tonito Fortunato, a considéré cet hommage comme un moment de joie et d'honneur pour la famille.

Il a déclaré que l'héritage de son grand-père était ainsi pleinement respecté par la culture. SJ/VIC/SB