Angola: Le secrétaire d'État à la Santé plaide pour le renforcement de la recherche scientifique

Luanda — Le secrétaire d'État à la Santé publique, Carlos Pinto de Sousa, a affirmé vendredi à Luanda que le renforcement de la recherche scientifique constitue un pilier essentiel pour l'amélioration du système national de santé et le développement durable du pays.

S'exprimant à l'ouverture de l'atelier national sur la recherche en santé en Angola, organisé sous le thème « La science au service de la santé », le responsable a souligné que cette rencontre représente un cadre stratégique pour l'alignement des priorités et la définition d'actions dans le domaine de la santé publique.

Carlos Pinto de Sousa a également indiqué que la recherche en santé est déterminante pour la prévention des maladies, l'amélioration des diagnostics et le développement de solutions adaptées au contexte national, estimant que les décisions dans le secteur doivent s'appuyer sur des données scientifiques solides.

Le secrétaire d'État a relevé qu'Angola a enregistré des avancées significatives, notamment en matière de formation des ressources humaines, de financement de projets de recherche, de renforcement de l'Institut national de recherche en santé et d'intégration dans des réseaux scientifiques régionaux et internationaux.

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Il a toutefois reconnu la persistance de défis structurels, tels que le niveau encore limité de financement, la fragmentation des initiatives et la nécessité d'une meilleure articulation entre la recherche, les politiques publiques et la pratique clinique.

Parmi les priorités identifiées figurent l'élaboration d'un Agenda national de la recherche en santé, le renforcement des financements, la valorisation des chercheurs et le développement de partenariats scientifiques, en vue de bâtir un système plus performant et orienté vers les résultats.

Enfin, il a estimé que la recherche en santé doit contribuer non seulement à l'amélioration des soins, mais également au développement socioéconomique, à travers la réduction des coûts, l'accroissement de la productivité et la promotion de l'innovation.