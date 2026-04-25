Angola: Cubango enregistre 146 décès dus au paludisme au premier trimestre

Menongue — Cent quarante-six personnes sont décédées du paludisme dans la province de Cubango au cours du premier trimestre 2026, contre 98 décès enregistrés sur la même période en 2025, a indiqué le directeur du Bureau provincial de la Santé, João Solochi.

Ces données ont été présentées vendredi, lors de la cérémonie provinciale anticipée de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée le samedi 25 avril.

Selon le responsable, les décès recensés résultent de 97 702 cas enregistrés, contre 91 987 cas à la même période de l'année précédente, traduisant une hausse à la fois des infections et de la mortalité.

Il a qualifié ces chiffres de « préoccupants », soulignant la nécessité de renforcer les actions de lutte, en mettant l'accent sur la prévention, le diagnostic précoce et la prise en charge adéquate des malades.

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Parmi les principales mesures en cours, il a mis en avant la distribution de 54 400 moustiquaires imprégnées d'insecticide, destinées en priorité aux enfants et aux femmes enceintes, considérés comme les groupes les plus vulnérables.

Parallèlement, des opérations de pulvérisation intra-domiciliaire ont été menées, couvrant 38 878 habitations dans plusieurs municipalités de la province.

Dans le domaine du diagnostic, il a précisé que le secteur de la santé a renforcé l'utilisation des tests rapides et de la microscopie dans les structures sanitaires, permettant une détection précoce des cas et une prise en charge immédiate.

Le responsable a également évoqué le recours aux données météorologiques et aux technologies modernes pour anticiper les flambées de paludisme et permettre une réponse plus efficace et ciblée.

En outre, la mise en oeuvre de la chimioprophylaxie auprès de groupes spécifiques est en cours, en tant que mesure supplémentaire de prévention de la maladie.