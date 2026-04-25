Angola: Des débiteurs des institutions bancaires touchés par les catastrophes bénéficieront d'un moratoire

Lobito — Les entreprises et les particuliers touchés par les catastrophes naturelles dans la province de Benguela, et titulaires de prêts auprès d'établissements bancaires, bénéficieront d'un moratoire de six mois, a annoncé jeudi le gouverneur de la Banque nationale d'Angola, Manuel Tiago Dias.

Cette décision de la Banque nationale d'Angola (BNA) fait suite aux mesures prises par l'équipe économique du gouvernement angolais pour atténuer les conséquences des catastrophes naturelles survenues cette année.

Lors d'une réunion avec le Groupe technique entrepreneurial, qui s'est tenue dans la municipalité de Catumbela, Manuel Tiago Dias a expliqué que les bénéficiaires disposeront d'un délai de 30 jours pour soumettre leur demande aux établissements bancaires.

Ces derniers auront quant à eux un délai maximal de quinze jours pour répondre par écrit aux demandes qui leur seront adressées.

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M. Tiago Dias a toutefois précisé que ces mesures ne concernent que les emprunteurs dont les comptes sont à jour.

« Ce moratoire, complété par les mesures présentées par le gouvernement, permettra, nous en sommes convaincus, aux entreprises comme aux particuliers de reprendre rapidement leurs activités », a-t-il déclaré.

Le gouverneur a indiqué que la BNA (Banque nationale d'Angola) fournira également des devises étrangères aux institutions touchées qui ont un besoin urgent de remplacer leur matériel à l'étranger.

Il a également évoqué des escomptes sur les obligations du Trésor, précisant que certains particuliers détiennent des obligations à échéance relativement longue.

« Ces acteurs économiques peuvent contacter leurs banques commerciales pour demander des escomptes sur ces obligations, et ils seront ensuite en contact avec la BNA », a-t-il expliqué.

Selon le gouverneur de la BNA, ces mesures s'inscrivent dans la mission de l'institution en matière de stabilité du système financier national.

Il a également tenu à annoncer que, outre leur application dans la province de Benguela, elles seront étendues à d'autres régions également touchées par des catastrophes naturelles, notamment des inondations.

« Cette instruction, qui sera publiée prochainement, instaure un régime exceptionnel et temporaire pour les entreprises et les particuliers touchés par les catastrophes », a-t-il précisé.

L'objectif général des mesures gouvernementales est d'atténuer les conséquences économiques et sociales des inondations, d'assurer une reprise progressive des activités économiques et de rétablir les conditions minimales pour les acteurs touchés, notamment les petites, moyennes et grandes entreprises.