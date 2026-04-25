Afrique: Judo - Championnat d'Afrique - Natacha Razafindrakalo échoue au repêchage

Huit combattants de la Grande Île sont entrés en lice hier au championnat d'Afrique seniors à Nairobi, au Kenya. Natacha Razafindrakalo a réalisé la meilleure performance.

Pas de podium. La jeune judokate du Family Judo Club, Natacha Emiliame Razafindrakalo, a disputé trois combats et a été éliminée au repêchage, hier, au championnat d'Afrique à Nairobi, au Kenya. La championne de Madagascar en titre des -48 kg s'est inclinée au repêchage devant l'Angolaise Bedioui Alaimaima, médaillée d'or à l'Open de Port Louis et médaillée d'argent à l'Open de Pretoria, l'an passé. Au premier tour, Natacha, médaillée d'or à l'Open de Pretoria, avait battu d'entrée la Burundaise Charlène Irakiza, avant de s'incliner en quarts de finale face à l'Angolaise Maria Segunda.

Quatre autres porte-fanions du pays ont perdu au deuxième tour de leur catégorie respective. Deux garçons ont été en lice chez les -73 kg.

Deuxième tour

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Yves Rayan Ravelojaona a été écarté à son deuxième combat par le Tunisien Ben Chalbi Aleddine, médaillé d'or de l'Open de Tunis 2026 et vice-champion d'Afrique 2025. Rayan, médaillé d'argent à l'Open de Port Louis, avait battu d'entrée le Congolais Alfred Kaben Kiessou en seizièmes de finale. Vonjiniaina Emilson Ralevazaha a, de son côté, défait le Sud-Africain Levon Gyuliani avant de perdre en huitièmes contre le Nigérien Alhassane Ismaël.

Chez les -66 kg, l'expatrié de France Mickaël Jean Allo a dominé, en seizièmes de finale, le Béninois Segla Prudence Djotchou, puis il n'a pas fait le poids face au Sénégalais Pedro Edmilson, champion d'Afrique en titre. Dans la même catégorie, Kevin Emilson Ralevazaha s'est imposé au premier combat contre le Botswanais Tresh Kgosietsile avant de céder la victoire au Sénégalais Mballo Oumar, médaillé d'or de l'Open d'Abidjan et de celui de Pretoria en 2025.

Chez les -60 kg, Sandaniaina Andrianjakavelo et John Major Herisarobidy Andriamanoelina ont plié bagage dès leur premier combat. Chez les filles, la doyenne et multiple championne nationale des -63 kg, Malalatiana Frederica Ralalaharisoa, a été stoppée d'entrée par la Nigériane Enku Ekuta, médaillée d'or à l'Open de Dakar en 2020.

Quatre autres représentants du pays monteront sur le tatami ce samedi. L'olympienne de Paris, Laura Aina Rasoanaivo Razafy, est exemptée du premier tour des -70 kg et affrontera, en quarts de finale, la vainqueure du duel entre la Kényane Mari Njery et la Congolaise Massoko Kinfoko. Les trois autres combattants en lice ce samedi sont Hajanirina Zo Andriambo lolona en -78 kg, ainsi que deux engagés dans la catégorie des -81 kg, en l'occurrence Fetra Ranaivoarisoa et l'expatrié Lova Mahaisoa Randrianasolo, double champion de France universitaire.