Madagascar: Antsirabe - Un accord tripartite sur l'environnement

Trois accords de partenariat ont été signés cette semaine dans la région du Vakinankaratra entre le ministère de l'Environnement et du Développement durable et ses partenaires.

Une cérémonie s'est tenue cette semaine dans la région du Vakinankaratra, marquée par la signature de trois accords de partenariat entre le ministère de l'Environnement et du Développement durable et plusieurs partenaires. Ces engagements visent à renforcer la gestion durable des ressources naturelles à Madagascar.

« Le premier accord porte sur le projet planetGOLD Madagascar, mis en oeuvre en collaboration avec le ministère des Mines, la Banque centrale et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi) », indique un communiqué conjoint du ministère, de l'ONG ViMA (Vision Madagascar) et du Banky Foiben'i Madagasikara.

L'initiative vise à éliminer progressivement l'utilisation du mercure dans l'exploitation artisanale de l'or, une substance toxique encore utilisée dans certaines pratiques minières. Elle entend réduire les risques sanitaires pour les mineurs et les populations riveraines, tout en limitant la pollution des sols et des cours d'eau.

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Responsabilité sociétale

Un second partenariat, conclu avec le BFM, met l'accent sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), présentée comme un levier de promotion de la transparence et de la gestion durable au sein de plus de 300 entreprises. Le ministre a souligné le rôle de cette institution dans la diffusion de pratiques économiques plus respectueuses de l'environnement et des communautés.

Le troisième axe de coopération a été établi avec l'ONG ViMA. Il concerne le développement de l'économie bleue, à travers la restauration des mangroves et des récifs coralliens, ainsi que la lutte contre la pollution plastique. Cette initiative vise à renforcer l'engagement de Madagascar dans la protection des écosystèmes marins de l'océan Indien.

Ces actions s'inscrivent dans la stratégie nationale de développement durable et dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) à l'horizon 2030. Dans son allocution, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Nolave Luck Aristide Andriatsihala, a rappelé l'ampleur des défis environnementaux auxquels le pays est confronté, notamment les effets du changement climatique et les différentes formes de pollution. Il a insisté sur la nécessité de renforcer les actions concertées.

Les forêts et les espèces endémiques subissent des pressions importantes, liées notamment à la déforestation, aux feux de brousse, à l'exploitation illégale des ressources naturelles et au trafic d'animaux sauvages. Entre 1960 et 2020, Madagascar a perdu près de 6 millions d'hectares de couverture forestière, soit une disparition moyenne d'environ 100 000 hectares par an.