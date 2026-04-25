Madagascar: Conseil des ministres - Une vague de nominations aux hauts emplois de l'État

Une vague de nominations aux hauts emplois de l'État a été décidée lors du Conseil des ministres de jeudi dernier. D'après le communiqué de la Présidence de la Refondation, 106 nominations ont été effectuées au sein des différentes entités et départements ministériels.

Certains d'entre eux ont enregistré un nombre important de nominations. C'est le cas du ministère de la Population et des Solidarités avec 14 nominations, celui de la Communication et de la Culture avec 10, ainsi que celui du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation avec 8.

Ainsi, à travers ces nominations, un grand changement est observé au sein du ministère de la Justice avec l'arrivée de nouvelles personnalités au niveau des hautes instances juridictionnelles. Il s'agit de Johanna Hariniony Randrianasolo, nommée commissaire générale de la loi près le Conseil d'État de la Cour suprême, et de Tafita Razafimanantsoa, désigné commissaire général du Trésor public près la Cour des comptes de la Cour suprême.

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D'autres juridictions sont également concernées, notamment la Cour d'appel d'Antananarivo avec la nomination de Manjany Bienvenu en tant que procureur général, ainsi que la Cour d'appel de Fianarantsoa qui accueille Marie Laure Arimalala comme premier président et René Rakotosamimanana comme procureur général.

S'agissant de la décentralisation du pouvoir, Adakalo Nasolo, ancien directeur des affaires administratives et financières de la région Boeny, est nommé chef de région par intérim de cette localité. Cinq districts, à savoir Ambanja, Ambato-Boeny, Mitsinjo, Ivohibe et Beroroha, disposent désormais de nouveaux chefs de district.