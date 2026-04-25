Madagascar: Rencontre à Mahazoarivo - Les jeunes réclament davantage de responsabilités

La rencontre avec le chef du gouvernement a permis à une centaine d'associations de jeunes d'exprimer leurs positions et propositions dans le cadre de la mise en œuvre du processus de Refondation engagé par les autorités.

Les échanges ont principalement porté sur les demandes de recrutement et de responsabilisation des jeunes ayant pris part au mouvement, notamment au sein de l'administration centrale. À raison de deux minutes par intervenant, les représentants, venus de différentes régions, ont dénoncé ce qu'ils qualifient d'« exclusion» des recrutements dans les départements ministériels.

« Nous avons les compétences nécessaires pour assumer des responsabilités, considérez-nous », a déclaré Toky, représentant de l'association Adef Madagascar. D'autres ont interpellé le Premier ministre : « Pourquoi sommes-nous écartés alors que des partisans de l'ancien régime occupent encore des postes dans l'administration ? » ou encore : « Nous avons pourtant pris part à la lutte pour le renversement du régime Rajoelina.» Ravaka, secrétaire national de la plateforme Gen YZ, a, pour sa part, plaidé pour une représentation de la jeunesse au Sénat lors de la prochaine législature. Les intervenants affirment ne pas se limiter à une demande d'emploi, mais revendiquer un rôle actif dans la conduite de la Refondation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En réponse, le chef du gouvernement a indiqué que ces revendications étaient prises en compte, tout en appelant à une approche plus large.

Étapes

« Je ne peux pas privilégier une minorité. De nombreux Malgaches, notamment des jeunes issus de zones reculées, ont également contribué, sous d'autres formes », a-t-il déclaré. « Les jeunes présents ici seront considérés, mais ils ne seront pas les seuls. » S'agissant des candidatures non retenues lors du dernier remaniement ministériel, il a évoqué le volume élevé de dossiers reçus.

Le Premier ministre a affirmé que la responsabilisation des jeunes constituait un axe de travail du gouvernement. Une structure composée de jeunes devrait être mise en place auprès de la Primature, afin de contribuer au suivi de la mise en œuvre de la politique de Refondation. Par ailleurs, l'introduction d'un critère d'âge dans les recrutements au sein des ministères est envisagée pour favoriser l'accès des jeunes à l'emploi.

Les demandes formulées et les réponses apportées ont été consignées dans un procès-verbal, en vue d'un suivi. Les associations ont également demandé la libération de jeunes arrêtés par les forces de l'ordre. Sur ce point, le Premier ministre a indiqué qu'une solution avait été apportée par le président de la Refondation. En fin de journée, le ministère de la Justice a confirmé la remise en liberté, sous contrôle judiciaire, de Herizo, présenté comme un leader de la Gen Z.