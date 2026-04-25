Madagascar: Itaosy - Les autorités envisagent des solutions aux embouteillages

Chaque jour à Itaosy, les usagers se retrouvent piégés dans des embouteillages interminables. Un trajet de quelques minutes peut ainsi se transformer en une véritable épreuve quotidienne.

Face à des embouteillages devenus quotidiens et particulièrement éprouvants à Itaosy, les autorités locales passent à l'action. En début de semaine, les maires des communes concernées, appuyés par les forces de l'ordre, ont effectué une descente sur le terrain afin d'identifier des solutions concrètes pour améliorer la fluidité du trafic.

L'objectif est de passer du constat à l'action. Plusieurs mesures sont actuellement à l'étude, à titre expérimental. Parmi elles figurent la suppression de certains arrêts, le déplacement des commerçants installés sur la voie publique, l'interdiction du stationnement anarchique ainsi que la mise en sens unique de certaines routes pour désengorger les axes les plus saturés.

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Le dispositif prévoit également des aménagements pratiques, notamment le renforcement des marquages pour les passages piétons, la création d'espaces dédiés aux taxi-motos, bajajs et taxis, ainsi qu'une meilleure régulation de la circulation des charrettes et des camions selon des horaires définis. Les temps d'arrêt des taxi-be seront aussi encadrés pour limiter les blocages prolongés.

En parallèle, des formations spécifiques seront dispensées aux policiers municipaux afin de renforcer leur efficacité sur le terrain et d'appuyer la Police nationale dans la gestion des points noirs de la circulation.

Au-delà de ces mesures techniques, les autorités misent sur une approche participative. Les habitants sont invités à proposer des solutions adaptées à leur quotidien. Par ailleurs, l'ouverture de nouvelles voies d'accès vers la Digue Fiombonana est présentée comme une priorité, afin de désengorger durablement Itaosy et d'améliorer les liaisons vers Ampasika et les zones voisines.

Parcourir les rues de la capitale devient un véritable obstacle pour les usagers. «Chaque matin, c'est la même galère à Itaosy. Je quitte la maison très tôt, mais malgré ça, je peux passer plus d'une heure dans les embouteillages pour un trajet qui devrait en prendre vingt minutes. Entre les arrêts désordonnés des taxi-be, les motos qui se faufilent partout et les voitures mal stationnées, la circulation devient vite chaotique.

Si les nouvelles mesures sont vraiment appliquées, surtout le respect des arrêts et l'interdiction de stationner sur la route, ça pourrait vraiment changer les choses. Nous, les usagers, on attend surtout des actions concrètes et durables, pas seulement des annonces», témoigne Nathalie, une résidente d'Itaosy.